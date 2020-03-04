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Futbol
İHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 22:53,Son Güncelleme:/

İtalya'da maçlar bir ay boyunca seyircisiz oynanacak! Koronavirüs...

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İtalya'da maçlar bir ay boyunca seyircisiz oynanacak! Koronavirüs...
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İtalya'da koronavirüs nedeniyle Serie A'da maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.

İtalya'da binlerce kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle Serie A'da tribünler boş kalacak.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Serie A'da oynanacak maçlar 3 Nisan 2020 tarihine kadar seyircisiz olarak oynanacak.

İtalya Kupası yarı final rövanşında oynanacak Napoli-Inter ve Juventus-Milan maçları da koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Inter'in Juventus'a attığı en güzel golleri hatırlıyoruz...

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