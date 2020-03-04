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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 16:24,Son Güncelleme:/

İtalya'da maçlar 1 ay seyircisiz oynanabilir...

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İtalya'da maçlar 1 ay seyircisiz oynanabilir...
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Koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'da üst seviye 10 futbol maçı ertelenirken, İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, 1 ay boyunca karşılaşmaları seyircisiz oynatma kararı almak üzere olduklarını açıkladı.

Spor Arena Sış Haber | İtalya Serie A'nın 25. haftasından 4 maç, 26. haftadan da Juventus-Inter maçının yanı sıra 5 müsabaka daha ertelenmişti. Bunun üzerine İtalya Kupası'nın yarı finalindeki Juventus - Milan ve Napoli - İnter maçları da ertelendi

Bu gelişme sonrası açıklama yapan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora; "Ligleri devam ettireceğiz ama halkın sağlığını da önemsiyoruz. 1 ay boyunca bütün maçları seyircisiz oynatma kararı almaya çok yakınız." diye konuştu.

İtalyada maçlar 1 ay seyircisiz oynanabilir...

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