İtalya'da maçlar 1 ay seyircisiz oynanabilir...

Spor Arena Sış Haber | İtalya Serie A'nın 25. haftasından 4 maç, 26. haftadan da Juventus-Inter maçının yanı sıra 5 müsabaka daha ertelenmişti. Bunun üzerine İtalya Kupası'nın yarı finalindeki Juventus - Milan ve Napoli - İnter maçları da ertelendi

Bu gelişme sonrası açıklama yapan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora; "Ligleri devam ettireceğiz ama halkın sağlığını da önemsiyoruz. 1 ay boyunca bütün maçları seyircisiz oynatma kararı almaya çok yakınız." diye konuştu.





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