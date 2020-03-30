İtalya'da kriz! Spor Bakanı ve Serie A karşı karşıya geldi!

Spor Arena Dış Haber | Sert açıklamalarla ülkede karışıklık getirmenin iyi bir şey olmayacağını söyleyen Dal Pino; "Serie A'nın İtalyan futboluna ve ülke sporuna yaptığı katkıyı rakamlar zaten gösteriyor. Tekrar tekrar açıklamaya gerek yok. Ülkemizde 32 milyon insan futbol takip ediyor. 300 binden fazla insana istihdam sağlıyoruz. Ülkenin toplam gelirinin yüzde 1'i Serie A'dan geliyor. 3 milyar Euro'luk gelirimiz bütün futbol piramidine 8 milyar Euro olarak yansıyor. Bakan'ın bu tür sert açıklamalarını yaşadığımız zor dönemin psikolojik güçlüğüne vermek istiyoruz. Umarız ülkemiz ve dünya olarak bu dönemden en kısa zamanda çıkarız." sözlerini kullandı.

İtalya'da bugün itibarıyla 97 bin koronavirüs vakası tespit edildi, 10 bin 789 kişi hayatını kaybetti. İtalya Serie A'da maçlar 3 Mayıs tarihine kadar ertelenmiş durumda.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!