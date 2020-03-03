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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 23:57,Son Güncelleme:/

İtalya'da koronavirüs depremi! Juventus - Milan maçı ertelendi...

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İtalya'da koronavirüs depremi! Juventus - Milan maçı ertelendi...
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Juventus ve Milan arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final rövanş maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Koronavirüs, İtalya'da beklenen dev maçı erteledi! Juventus ve Milan arasında oynanması planlanan Juventus - Milan maçı koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükselirken virüsün Avrupa'da en yoğun olarak görüldüğü ülke olarak dikkat çekiyor.

İtalya Futbol Federasyonu, aldığı kararla Juventus - Milan maçının ertelendiğini açıkladı. İtalya'da geçtiğimiz haftasonu 5 Serie A maçı ertelenmişti.

İspanya'da ise koronavirüs görülmesinin ardından alınan önlemler artmaya başladı. İspanya'da da maçların seyircisiz oynanması gündemde. Özellikle Valencia - Atalanta arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının geleceği merak konusu...

İtalyada koronavirüs depremi Juventus - Milan maçı ertelendi...

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