İtalya'da Kenan Yıldız fırtınası: Derbide golünü attı, tarihe geçti! Del Piero'ya mesaj gönderdi, cevap gecikmedi

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İtalya'da Juventus, sahasında Torino ile kozlarını paylaştı. Allianz Arena'da oynanan derbiyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

KENAN GOL ATTI, MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Juventus'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Timothy Weah, 84. dakikada ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti.

Karşılaşmada 86 dakika sahada kalan milli futbolcu, maçın oyuncusu seçildi.

Juventus ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 24'e çıkardı. Torino ise 14 puanda kaldı.

GOLÜ İDOLÜNE ARMAĞAN ETTİ

Daha önce Alessandro Del Piero'nun kendisinin idolü olduğunu söyleyen Kenan Yıldız, maçta attığı golü doğum günü olan efsane futbolcuya armağan etti.

Karşılaşma sonrası konuşan Yıldız, "Gol atma hedefim vardı, hedefimi gerçekleştirdiğimden dolayı çok ama çok mutluyum: bu senin için Alex, her şey için çok teşekkür ederim, doğum günün kutlu olsun" dedi.

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Müsabakanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Del Piero ise, "Teşekkürler, harika bir maç ve harika bir gol!" ifadelerini kullandı.

'GOLÜNÜ ATTI, İKONİK SEVİNCİNİ YAPTI'

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Kenan Yıldız'a özel parantez açtı:

'Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV'ye karşı, idolünün rekorunu kırmıştı. Attığı gollerle ikonikleşti. Derbide Torino Kenan Yıldız'a karşı duramadı ve 2-0'lık skorla mağlup oldu.'

92 YIL SONRA İLK KEZ

İtalyan medya organı Sportmediaset Kenan Yıldız'ın golündeki bir detaya dikkat çekti:

"Kenan Yıldız (19 yıl 189 gün), Felice Placido Borel (1932'de 18 yıl 243 gün) ve Bruno Nicolè'den (1932'de 18 yıl 244 gün) sonra Juventus tarihinin Serie A'da Torino'ya karşı derbilerde gol atan üçüncü en genç futbolcusu oldu.

Ayrıca Kenan Yıldız bu sezon 12 maçta 3 gol atarak geçen sezon Serie A'da 27 maçta kaydettiği iki golü geride bıraktı."

'RAKİBİ ÇILDIRTTI'

Bir diğer önemli basın kuruluşu Tuttosport ise 'Yıldız rüyası' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

"İkinci yarıda Walukiewicz'i uçan bir driplingle çıldırttı ve Vanoli'yi tedbir amaçlı bir değişiklik yapmaya zorladı. Ama herkes onun rakip ceza sahasından biraz fazla uzaklaştığını düşünüyor. Ve aslında oraya girdiğinde Conceiçao'nun ortasını kafa vuruşuyla yakalıyor. Evin spesiyalitesi değil ama del Piero'nun akıl hocası ve idolünün 50. doğum günü için doğru bir hediye."

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'WEAH AÇTI, KENAN KAPATTI'

La Gazzetta del Mezzogiorno adlı internet sitesinde ise, 'Weah açtı, Kenan Kapattı' başlığı kullanıldı.

Juventus'un aldığı galibiyette Kenan Yıldız'ın başarılı performansına değinilirken, bu sezon yükselişe geçen grafiğine dikkat çekildi.