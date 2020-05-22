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Futbol
İHA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

İtalya'da ilk Kırgız futbolcu! Emir Khan Kydyrshaev, Perugia yolunda...

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İtalya'da ilk Kırgız futbolcu! Emir Khan Kydyrshaev, Perugia yolunda...
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Kırgızistanlı futbolcu Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın Perugia takımında forma giyecek.

15 yaşındaki Kırgızistanlı futbolcu Emir Khan Kydyrshaev ülkesinin tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Babası eski bir milletvekili olan Kydyrshaev, İtalyan ekibi Perugia forması giymeye hazırlanıyor. 15 yaşındaki oyuncu, Perugia'nın U16 takımının formasını giyecek.

Kydyrshaev'in transferini babası Kamchybek Tashiev açıkladı.

Transferin gerçekleşmesiyle birlikte Kırgızistan tarihinde ilk kez bir futbolcu İtalya'da forma giyecek.

Kydyrshaev, 2 yıldır Paolo Rossi'nin sahibi olduğu ünlü futbol akademisinde forma giyiyordu.

 

İtalyada ilk Kırgız futbolcu Emir Khan Kydyrshaev, Perugia yolunda...

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