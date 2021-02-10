İtalya'da gündem Merih Demiral! Hayran kaldılar...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, ilk maçı kazanmış olmasının avantajıyla finale yükselen taraf oldu.

Kupa yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Juventus, bu maçın rövanşında Inter’i Torino'daki Allianz Stadı’nda ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de karşılıklı ataklar geliştirse de devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda, Juventus Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile Inter kalesinde tehlikeler yaratırken, Inter kalecisi Samir Handanovic gole izin vermedi. Rövanş karşılaşmasında 90 dakika 0-0 berabere tamamlanınca, ilk maçtaki skor avantajıyla Juventus, rakibi Inter’i eleyerek, İtalya Kupası'nda finale yükseldi.

13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.

GECEYE MERİH DEMİRAL DAMGASI

Inter maçında ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı ve oynadığı futbolla tam not aldı.

Inter karşısında 67 kez topla buluşan yetenekli savunmacı, %94 pas isabetiyle göz doldurdu. 3 kez atak kesen, 5 şut bloklayan ve 4 kez top uzaklaştıran Merih Demiral, savunmdaki performansıyla İtalyanları bir kez daha kendine hayran bıraktı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı seçti. La Gazzetta dello Sport 7.5, Corriere dello Sport ise 7 puan verdi.

Öte yandan bir başka İtalyan gazetesi TuttoSport ise Merih Demiral ve savunmadaki Hollandalı partneri De Ligt'e 7.5 puan vererek iki oyuncuyu da maçın en iyileri olarak gösterdi.

BAYERN MÜNİH VE LIVERPOOL İSTİYORDU

Ünlü futbol muhabiri Fabrizio Romano, 433 için çıktığı canlı yayında Bundesliga devi Bayern Münih'in 22 yaşındaki stoper ile yakından ilgilendiğini söylemişti. Bavyera ekibinin halihazırda 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan 1.90 boyundaki savunmacıyı Dayot Upamecano'nun alternatifi olarak belirlediği konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Premier Lig devi Liverpool'un, Merih Demiral için Juventus'a 55 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürülmüştü. Merih Demiral'ı satmak istemeyen İtalyanların Liverpool'un söz konusu inanılmaz teklifini geri çevirdiği kaydedilmişti.

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