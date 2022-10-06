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İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! 'Başı dik ve yüreğiyle oynuyor'

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#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Şampiyonlar Ligi
İtalyada gündem Hakan Çalhanoğlu Başı dik ve yüreğiyle oynuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:00

La Gazzetta dello Sport “Çalha atıyor, acı çekiliyor ama Inzaghi direniyor ve Barcelona yeniliyor” derken Corriere della Sera ise Hakan Çalhanoğlu’nun performansı için “Başı dik ve yüreğiyle oynuyor. Şutu, 3 puan getiren, yerden köşeyi bulan mücevher gibi bir şuttu” değerlendirmesini yaptı.

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Şampiyonlar Ligi’nde Inter’in Barcelona’yı 1-0 yendiği mücadelede galibiyeti golünü atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, performansıyla İtalyan basınında manşetlere taşındı. Serie A’daki Roma yenilgisinin ardından Katalan devi karşısındaki performansı merak edilen Milano temsilcisinin 45+2’de sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu’nun attığı golle kazanması, İtalyan basınında geniş yankı buldu.

Maçın başındaki şutu takımı canlandırdı

La Gazzetta dello Sport’un “Çalha atıyor, acı çekiliyor ama Inzaghi direniyor ve Barcelona yeniliyor” başlığıyla verdiği maç haberinde, Inter’in bu galibiyetle üst tura çıkmak için yarışın içine girdiği belirtildi. Gazete, Hakan’ı Inter’de “maçın en iyisi” seçerken 7,5 puan verdi. Ayrıca maç başında Ter Stegen’in güçlükle çeldiği şutunun arkadaşlarını canlandırdığı belirtilirken milli yıldızın özgür, lider ve bitirici kişiliğinin attığı golle doğal olarak sonuca yansıdığı yazıldı.

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Savunmada da iyi performans gösterdi

Corriere dello Sport da Inter’in, Türk oyuncusunun kendisine has özelliği olan ceza sahası dışından çektiği şutla Barcelona’yı etkisiz hale getirdiğini kaydetti. Gazete, Çalhanoğlu’na 8 puan vererek, maçın en iyisi seçti. Milli oyuncunun, maçın başında Ter Stegen’i zorladığı ve ilk yarının sonunda da golünü attığı, Inter’in pasif olduğu anlarda savunma önünde de iyi performans gösterdiği ifade edildi.

Gol için 'mücevher gibi' yorumu yapıldı

Corriere della Sera gazetesinde de Inter’in Barcelona karşısında zor anlar yaşasa da Hakan Çalhanoğlu’nun golünün maçın skorunu belirlediği kaydedildi. Maç değerlendirmesinde 7,5 puan verilen Çalhanoğlu için “Başı dik ve yüreğiyle oynuyor. Şutu, 3 puan getiren, yerden köşeyi bulan mücevher gibi bir şuttu” ifadeleri kullanıldı. Hakan, Barça karşısındaki performansıyla maçın oyuncusu da seçildi.

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#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Şampiyonlar Ligi

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