İtalya'da dün geceye Kenan Yıldız damga vurdu! 90+1. dakikada her şey onun elindeydi ama...

Güncelleme Tarihi:
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus, deplasmanda karşılaştığı Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini konuk Juventus'ta Pierre Kalulu açtı ve 54. dakikada skoru 1-0 yaptı.
Juventus'un golüne 78. dakikada Mateo Retegui ile karşılık veren Atalanta skoru belirledi: 1-1.
90+1: KENAN KARŞI KARŞIYA...
Maçın tamamında sahada kalan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90+1. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı.
Gelişen Juventus atağında Weston McKennie'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Yıldız, çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla vuruşunu gerçekleştiren Kenan Yıldız'ın şutu kalenin solundan az farkla auta gitti.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ, TEPKİ
Pozisyon sonrası Kenan Yıldız büyük üzüntü yaşarken, içeride müsait durumda olan Mbangula da pas beklentisi karşılanmayınca milli futbolcuya tepki gösterdi.
Yaşananların ardından başka gol ve pozisyon olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Ligde çıktığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılan Juventus, toplam 20 karşılaşmada 13. beraberliğini aldı. Torino ekibi, 34 puanla 5. sırada yer aldı. Atalanta ise 43 puanla 3. sırada kaldı.
Serie A'nın 21. haftasında Juventus, dev maçta Milan'ı konuk edecek. Atalanta ise lider Napoli'yi ağırlayacak.