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İtalya'da dün geceye Kenan Yıldız damga vurdu! 90+1. dakikada her şey onun elindeydi ama...

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#Italya#Kenan Yıldız#JUVENTUS
İtalyada dün geceye Kenan Yıldız damga vurdu 90+1. dakikada her şey onun elindeydi ama...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 11:17

Atalanta ile Juventus, Serie A'nın 20. haftasında 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın 90+1. dakikasında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın yararlanamadığı pozisyon geceye damgasını vurdu.

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İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus, deplasmanda karşılaştığı Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini konuk Juventus'ta Pierre Kalulu açtı ve 54. dakikada skoru 1-0 yaptı.

Juventus'un golüne 78. dakikada Mateo Retegui ile karşılık veren Atalanta skoru belirledi: 1-1.

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90+1: KENAN KARŞI KARŞIYA...

Maçın tamamında sahada kalan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90+1. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı.

Gelişen Juventus atağında Weston McKennie'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Yıldız, çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla vuruşunu gerçekleştiren Kenan Yıldız'ın şutu kalenin solundan az farkla auta gitti.

İtalyada dün geceye Kenan Yıldız damga vurdu 90+1. dakikada her şey onun elindeydi ama...

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BÜYÜK ÜZÜNTÜ, TEPKİ

Pozisyon sonrası Kenan Yıldız büyük üzüntü yaşarken, içeride müsait durumda olan Mbangula da pas beklentisi karşılanmayınca milli futbolcuya tepki gösterdi.

Yaşananların ardından başka gol ve pozisyon olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ligde çıktığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılan Juventus, toplam 20 karşılaşmada 13. beraberliğini aldı. Torino ekibi, 34 puanla 5. sırada yer aldı. Atalanta ise 43 puanla 3. sırada kaldı.

Serie A'nın 21. haftasında Juventus, dev maçta Milan'ı konuk edecek. Atalanta ise lider Napoli'yi ağırlayacak.

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#Italya#Kenan Yıldız#JUVENTUS

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