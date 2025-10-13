İtalya’da dikkat çeken manşet: Arda Güler ile Kenan Yıldız çarpışacağı gecede Ballon d’Or mesajı

Haberin Devamı

Juventus efsanelerinden Michel Platini, geçtiğimiz günlerde Torino ekibinin 10 numarası Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Platini, Juve’nin teknik direktörü Tudor’a üstü kapalı Kenan göndermesinde bulunmuştu.

Gözden Kaçmasın Ve Sadettin Saran operasyona başladı! Haberi görüntüle

PLATİNİ: ’NEDENİNİ ANTRENÖRLERİNE SORUN’

Aynı zamanda UEFA’nın eski patronu olan Platini, "Kimse 10 numarasını merkezde oynatmıyor, kanatlarda oynatıyorlar. Nedenini bana değil, antrenörlerine sormalısınız. Son gerçek 10 numara Zinedine Zidane idi." İfadelerini kullandı.

KENAN’DAN BULGARİSTAN’A 2 GOL

Platini’nin bu sözlerinden kısa süre sonra Kenan, Türkiye Milli Takımı’nın sol kanadı olarak Bulgaristan karşısına çıktı. ’10 numara, kanatta oynamaz’ sözlerine rağmen Kenan Yıldız, Bulgaristan'a karşı iki gol attı.

Haberin Devamı

İTALYANLAR'DAN KENAN YILDIZ MANŞETİ: MONTELLA'DAN CEVAP

Kenan’ın Bulgaristan maçındaki performansıyla Platini’ye mesaj göndermesi İtalyan gazetesi Tuttosport’un manşetinde yer aldı. İtalyan gazetesi Kenan Yıldız’ın Juventus oyun planındaki yeri ve haftaya oynanacak olan Arda Güler’li Real Madrid maçı öncesi bir değerlendirmeye yer verdi. Tuttosport’un haberindeki ifadeler şu şekilde;

‘MONTELLA’NIN PLATİNİ’YE CEVABI’

Montella, Kenan’ı 4-2-3-1'de sol kanat oyuncusu olarak kullandı. Bir bakıma, bu Montella’dan Platini'ye bir cevap gibi görünüyor. Şöyle söylemek gerekiyor; Kenan gibi bir oyuncu, hücumda istediği her yerde oynayabilir. Igor Tudor da bunun farkında, zaten Hırvat teknik adamın Türk oyuncu için seçtiği yaklaşım da aynı: 3-4-2-1 dizilişinde sol kanatta, hücum orta sahasında oynamaya devam edecek. Tudor değişmiyor ve genel olarak, bugünün 10 numarası her şeyi yapabilmelidir. Sahanın her tehlikeli bölgesinde, zarar verebileceği her pozisyonda. Yıldız, Türkiye maçında kesinlikle enerjisini yeniden doldurdu. Dinlenmek, bu günlerde onunla ilişkilendirilebilecek bir fiil değil (Kelly ve Kalulu'dan sonra Tudor'un en çok kullandığı üçüncü oyuncu), ancak Bulgaristan'a karşı kazanılan zafer kesinlikle coşku ve güvenini arttırdı. Yarın gece, Khvicha Kvaratskhelia'nın Gürcistan'ına karşı maç oynanacak. Onun yaratıcılığını en üst düzeye çıkaracak bir düello düşünmek doğal ve akla gelen bir şey.

Haberin Devamı

KENAN, ARDA GÜLER İLE KARŞILAŞACAK

Tudor muhtemelen ona en az 1 gün dinlenmek için zaman tanıyacak. Kesinlikle onu Como maçı için motive edecek, ancak Kenan Yıldız'ın önümüzdeki Çarşamba günü Bernabeu'da oynanacak maçı da düşüneceği açık. Kenan, nesiller boyu fenomenleri yakından izlemeye alışkın bir tapınak olan Madrid'e ilk kez gidecek. Orada Arda Güler'i şimdiden çok sevip takdir ediyorlar, ancak Madrid seyircisi her zaman yeteneğe duyarlı olmuştur. Sihire, dengeyi bozan yeteneğe… Kenan Yıldız'ın, 2008'de Bernabeu'da, Del Piero'nun yaptıklarını yeniden gözden geçirmemiş olması imkansız. Yeni milenyumun en ikonik alkışlarından birini ona veren stadyumda.

Haberin Devamı

‘BALLON D’OR MESAJI VERMEK İÇİN MÜTHİŞ BİR GECE’

O zamanlar Real Madrid ve Juventus arasındaki güç dengesi, şimdiki duruma çok benziyor. Real Madrid, yükselişteki Barcelona'yı gözden kaçırmamaya çalışırken, Juventus yeniden yapılanma sürecindeydi. Bu Kenan için Hakan Çalhanoglu'nun onun hakkındaki samimi hayranlık beyanından çok daha güçlü, Ballon d'Or ödülünü kazanacak bir mesaj göndermek için mükemmel bir gece olabilir. Ama önce Gürcistan ve Como var. Ayakları yere sağlam basan Kenan Yıldız, bunu herkesten daha iyi biliyor.