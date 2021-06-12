İtalya'da Ciro Immobile'den Türkiye itirafı! 'Yormaya çalıştık'

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takım'ı 3-0 yenen İtalya'da ikinci golün sahibi Ciro Immobile, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Immobile'nin açıklamaları;

Bunca zamandan sonra taraftarları görmek harikaydı. Bu lanet virüsten sonra tekrar onlarla buluşmak çok güzeldi.

TÜRKİYE'Yİ YORMAYA ÇALIŞTIK

Bu akşam sabırlı oynadık. Türkiye çok güçlü bir takım ve üst düzey ekiplere karşı sorun çıkardıklarını gördük. İlk yarıda onları yormaya çalıştık. Topu sürekli hareket ettirdik.

DUVARA ÇARPTIK AMA...

İlk yarıda maalesef duvara çarptık. Sonrasında Türkiye yoruldu golü bulduk. Sonrasında da açılmak zorunda kaldılar ve kalitemiz ortaya çıktı