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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 19:31 | Son Güncelleme:

İtalya'da Chiellini'den Türkiye uyarısı! 'Çok güçlüler'

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İtalya Milli Takım'ın savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, "A Milli Takım ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya Milli Takımı'nda Giorgio Chiellini, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Chiellini'nin açıklamaları;

Türkiye çok güçlü bir takım. Kadrolarındaki bazı oyuncuları Serie A'dan tanıyoruz. Bize zarar verebilecek çok tehlikeli yanları var. Ülkeleri adına oynamak için çok güçlü bir tutkuları var. Sahaya çok özel performanslar çıkarabiliyorlar.

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TUTKULU BİR TAKIMLAR

Tutkulu bir takımlar. Ancak biz de galibiyetle başlamak istiyoruz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

 

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