İtalya'da büyük skandal! Roma, oyuncu değişiklik hatası yapınca...
İtalya Kupası'nda Roma, Spezia karşısında 6 oyuncu değişikliği yaptı. Kurallara göre 1 fazla değişiklik yapan Başkent ekibi, maçı kazansa bile kural hatası nedeniyle hükmen yenilmiş sayılacak.
Spor Arena Dış Haber | İtalya, Roma'nın yaptığı oyuncu değişiklik skandalını konuşuyor. İtalya Kupası'nda Roma, uzatmalara giden maçta Spezia'ya 4-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Ancak Roma, maçı kazansa bile yenik sayılacaktı...
Roma, Spezia maçınca kural hatası yaptı ve 5 oyuncu değişiklik hakkı varken 6 oyuncu değiştirdi. Kurallara göre 1 oyuncu fazla değişikliği yapan Roma, kural hatası nedeniyle hükmen sayılacak. Kural hatası nedeniyle maçı Spezia 3-0 hükmen kazanmış sayılacak.
FIFA'NIN BÖYLE BİR KURALI VAR AMA....
Karşılaşmanın ardından Roma'nın nasıl böylesine büyük bir hata yaptığı ise belli oldu. FIFA, 5 oyuncu değişikliğine onay verirken bazı turnuvalarda uzatmaya giden maçlarda +1 oyuncu değişiklik hakkı veriyor.
Roma'nın da uzatmaya giden maçlarda +1 oyunculuk hakkı olduğunu sandığı ama İtalya Kupası'nda böyle bir uygulamanın olmadığı ortaya çıktı.
TARİHE GEÇTİLER
İtalyan kulübünün bu hatası ülkede skandal olarak değerlendirilirken Roma, 5 oyuncu değişikliği kuralından sonra oyuncu değiştirme konusunda kural hatası yapan ilk kulüp olarak da tarihe geçti.
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