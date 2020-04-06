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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 18:07,Son Güncelleme:/

İtalya'da bir futbolcuda daha corona virüs (koronavirüs) çıktı: Antonio Junior Vacca

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İtalya'da bir futbolcuda daha corona virüs (koronavirüs) çıktı: Antonio Junior Vacca
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İtalya Serie B takımlarından Venezia Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Antonio Junior Vacca'nın coronavirüs (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Spor Arena Dış Haber | İtalyan futbolunda bir corona virüs (koronavirüs) vakası daha ortaya çıktı. Serie B takımlarından Venezia'nın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Antonio Junior Vacca'nın coronavirüs testi pozitif çıktı.

Venezia Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Corona virüs testi çıkan Vacca'nın evinde karantina altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi. Hem Vacca hem de kulübün diğer üyelerinin sağlığı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması için çalışmalarımız sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

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