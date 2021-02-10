İtalya'da Agnelli ve Conte arasında olay diyalog!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Kupası'nda Juventus ile Inter arasında oynanan maçta Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Inter Teknik Direktörü Antonio Conte arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Karşılaşma 0-0 biterken Juventus finale çıkan taraf oldu. Maçın bitiminde Agnelli, Conte'ye 'Kapa çeneni, seni pislik!' diye bağırırken Conte'nin Agnelli'ye el hareketi çekmesi ekranlara yansıdı.

İtalya'da bu diyaloglar gündem olurken maç boyunca da bu ikilinin birçok kez atıştığı görüldü.

''NELER SÖYLENDİĞİNİ GAYET İYİ DUYDU''

Maçın ardından Conte, ''Neler yaşandığını, nelerin söylendiğini 4. hakem gayet iyi duydu. Daha kibar, daha sportmen olmalılar, işini yapan insanlara biraz saygı gösterin.'' sözlerini kullandı.

Conte ile Agnelli, bir dönem Juventus'ta beraber çalışmışlardı.

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