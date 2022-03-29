İtalya'da 9 isim kadrodan çıkarıldı! A Milli Takımımız'a verilen iddaa oranı...

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TÜRKİYE

Portekiz'e diş geçiremeyip Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer alma şansını yitiren A Milli Takımımız'da, Burak Yılmaz mücadelenin ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı aday kadrodan çıkarıldı. Almanya yerine bizi tercih eden Salih Özcan kadroya eklendi.

Hem Salih, hem de Portekiz maçında forma giymeyen Yunus Akgün, Umut Bozok ve Doğukan Sinik ilk kez milli forma heyecanı yaşamak için TD Stefan Kuntz'dan şans bekliyor.

Kuntz basın toplantısında 3-4-3'le devam edeceğimizi açıklamıştı; stoperde Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Ozan Kabak dörtlüsünden üçünü izleriz.

Sağ kanatta bu kez Zeki Çelik yerine Mert Müldür, sol kanatta ise Berkan Kutlu yerine Caner Erkin ya da Rıdvan Yılmaz görebiliriz.

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Burak Yılmaz'ın vedası sonrası hücum merkezinde büyük ihtimalle Enes Ünal olur; yeni kaptanımız Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'deki yerini alır, yanında Orkun Kökçü veya Dorukhan Toköz'le birlikte...

İTALYA

EURO 2020'den zaferle ayrılsa da 2018'den sonra 2022'de de Dünya Kupası'nın dışında kalan İtalya'da büyük bir hüsran yaşanıyor.

Kuzey Makedonya'ya 90+2'de boyun eğen Gök Mavililer'de ilk açıklanan aday kadroya kıyasla tam 9 isim deplasman kafilesinde yer almadı. Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Jorginho, Marco Verratti, Domenico Berardi, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Alessandro Florenzi ve Matteo Politano "evde" bırakıldı.

Milli formayla son maçlarına çıkan Giorgio Chiellini, Konya'da takım kaptanı olarak sahadaki yerini alacak.

Immobile'nin yokluğunda hücum merkezinde Gianluca Scamacca'nın; Jorginho ve Verratti'nin yokluğunda ise orta alanın merkezinde Sandro Tonali'nin forma giymesi bekleniyor.

Sağ kanatta Nicolo Zaniolo olacak; sol bekte Cristiano Biraghi'yi, kalede Gianluigi Donnarumma'yı izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

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- A Milli Takımımız'ın son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 25 gol)

- İtalya son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

%29'luk kesim birçok eksiği olan İtalya karşısında A Milli Takımımız'ı galibiyete yakın görmüş...

%20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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İtalya'nın tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini'nin Juventus forması ile en önemli anları...