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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 21:06,Son Güncelleme:/

İtalya'da 3. lig futbolcusu Corona virüse yakalandı

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İtalya'da 3. lig futbolcusu Corona virüse yakalandı
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İtalya 3. Futbol Ligi (Serie C) takımlarından Pianese’de forma giyen King Udah’un ülkede son günlerde yaygın şekilde görülen ve 14 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve karantinaya alındığı bildirildi.

İtalya 3. Futbol Ligi (Serie C) takımlarından Pianese’de forma giyen King Udah’un ülkede son günlerde yaygın şekilde görülen ve 14 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve karantinaya alındığı bildirildi.

Toskana Bölgesel Yönetimi’nden yapılan açıklamada, Pianese takımının, Piancastagnaio kentine dönüşte, Udoh’un kendisini tecrit altına aldığı, yapılan ilk analizlerin pozitif çıkması sonrasında genç futbolcunun bu sabah Scotte hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İtalyan Corriere della Sport gazetesinin haberinde de bir dönem Juventus altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki Udoh’un koronavirüs vakası rastlanan ilk profesyonel oyuncu olduğu belirtildi.

Haberde, Udoh’un takımıyla, koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü kuzeydeki Alessandria kentine deplasman mücadelesine gittiği ve virüsü burada kapmış olabileceğini belirttiği ifade edildi.

Udoh’un koronavirüsü takım arkadaşlarına geçirip geçirmediğinin anlaşılması için bütün takımın karantinaya alındığı ve analizlerinin yapıldığı aktarıldı.

Ülkede sivil savunma yetkilileri, bugün yaptıkları son açıklamada, geçen cumadan bu yana çoğu yaşlı olmak üzere İtalya genelinde 14 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini ve virüsün 528 kişiye bulaştığını açıklamıştı.

İtalyada 3. lig futbolcusu Corona virüse yakalandı

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