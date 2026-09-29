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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, dün akşam da Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 yenildi.

İtalya'nın golleri 9. dakikada Alessandro Bastoni, 22. dakikada Davide Frattesi, 27. dakikada Michael Kayode ve 50. dakikada Francesco Pio Esposito'dan gelirken Ay-yıldızlıların maçtaki tek golünü ise 47. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından gruptaki ikinci maçından da puansız ayrılan A Milli Takımımız, 0 puan ve -4 averajla son sıraya geriledi.

UĞUR MELEKE VE GÜNTEKİN ONAY'DAN MİLLİ TAKIM DEĞERLENDİRMESİ

A Milli Takım'ın İtalya karşısında yaşadığı ağır yenilgiyi Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

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UĞUR MELEKE: 'İÇİNE PEREIRA KAÇMIŞ MONTELLA' BU MİLLİ TAKIMA YAKIŞMIYOR!

Milli takım hem Fransa hem de İtalya maçlarına 3-4-2-1 başladı. Hatta beklerimizin fazla çıkmadığını dikkate alırsak bu formasyona 5-4-1 de diyebiliriz. İki maçın da anlatıcıları durumu fark etmedikleri için kamuoyu da tam anlamıyla bilgi alamadı doğrusu. Zeki-Merih-Ozan (Fransa önünde Zeki-Merih-Abdülkerim) üç stoper rolünde oynadılar. Sağ kanat bekte Oğuz, sol kanat bekte Eren (Ferdi)... İki maçta da en uçta Barış oynadı, onun arkasında sağda Arda, solda Can...

Fransa maçı sonrasında da anlatmaya çalışmıştım, son derece işlevsiz bir diziliş bu. Zaten en uçta gol şansı çok düşük bir santrforumuz (Barış) var. Arda ve Can da bu tuhaf dizilişte yerlerini bulamıyorlar. Elinizde Dünya’nın en iyi on numaralarından biri var. Ama Arda’yı maalesef fonksiyonsuzlaştırdı Montella böyle kullanarak. Ne Arda kaleye yaklaşabiliyor bu formasyonda, ne Can... Kimsenin kaleye yaklaşamadığı, hücumda asla kalabalıklaşamayan, kimsenin gol atamadığı, atmasının da bence zor olduğu bir düzen bu.

Süper Lig’de uzun süredir bu tip formasyon ve tutucu oyun anlayışıyla dizilen iki takım var: Alanya ve Göztepe... Joao Pereira’nın da Stanimir Stoilov’un da hedefi topa sahip olmak değil. Rakiplerinin tamamlayamadığı hücumları, duran topları kollayan iki pragmatik teknik adam. Pereira’nın, Stoilov’un mantalitesini milli takımda görmek ister misiniz? Ben istemem. Montella’nın bu tutuculuğunu da görmek istemiyorum ben milli takımda artık.

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KAPTANLIK BANDI DA ARDA’DA OLMALI

Milli takımı izliyorum, sahada tek ve gerçek bir lider görüyorum: Arda Güler... Real Madrid’in yıldızı, Türk futbolunun yıldızı. Ulusal forma için yüzde yüzünü veriyor, taraflı tarafsız herkes saygı duyuyor. Yaşının küçük olduğunun farkındayım ama böyle bir sporcu zaten bir ülkeye 20-30 yılda bir geliyor, onun bu unvanları erken alması doğal.

Bizim milli takımımızın inanın şu anda İtalya’dan, Hollanda’dan, Almanya’dan çok büyük bir eksiği yok. Her maça kazanmak için çıkacak, kadro kalitemizi oyuna yansıtacak farklı bir teknik adam ve kaptan Arda ile yeni bir döneme başlamalıyız artık.

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GÜNTEKİN ONAY: MİLLİ TAKIM SÜREKLİ GERİ GİDİYOR!

Uluslar A Ligi’nde iç sahada iki maç, ‘0’ puan... Tablo hiç iyi değil. Üstelik Dünya Kupası’ndaki büyük hayal kırıklığının ardından...

İlk Fransa maçında iyi mücadele ettik ve Fransa gibi son derece kaliteli, güçlü bir takıma karşı fazla da şans vermedik ancak dün akşam Bursa’da özellikle ilk yarıdaki oyunun elle tutulur hiç bir tarafı yoktu. Kurgu ve saha içi organizasyonu o kadar kötüydü ki, krizdeki İtalyanlar bile şaşırdı. İlk 30 dakikada sahanın tek hakimi onlardı ve 27 dakikada 3 gol buldular. İtalya neyi doğru yaptı? Her top için mücadele etti ve topu kazandıktan sonra da son derece hızlı oynadılar. Biz ise çok dağınık ve güçsüz göründük. Ne savunma yapabildik ne de topla iyi işler yaptık.

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ALTAY 13 AY SONRA İLK KEZ MAÇA ÇIKTI

Herkes kaleci Altay Bayındır’a yükleniyor ancak Altay 13 ay sonra ilk kez bir maça çıktı. Sorun onda değil, bu kadar maç eksiği olan Altay’ı sahaya sürende. Ayrıca ileride öyle uyumsuz bir 3’lüyle sahaya çıktık ki top hiç orada kalmadı.

İkinci yarıda değişikliklerle birlikte baskılı başlayıp golü de bulduk. Arda Güler fazlasıyla sorumluluk aldı, arkadaşlarını oyunun içine aldı ancak 4-1’den sonra artık çok da yapacak bir şey yoktu.

Şunun altını çizelim; zorluk derecesi yüksek tüm maçlarda İsmail Yüksek oynamalı; orta sahaya acayip bir dinamizm ve güç katıyor. Bu tip maçlarda her şey yetenek değil. Savaşmak gerekiyor.

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MONTELLA DOĞRU TERCİHLER YAPAMIYOR

Dün ikinci yarı Arda Güler’in önderliğinde sahaya karakter koysak da yetmedi. Yazık, milli takımımız ciddi bir potansiyele sahip ancak bir türlü organize olamıyoruz ve kırılganız. Kurgumuz yok, planımız eksik.

Vincenzo Montella uzun zamandır burada. Artık her oyuncuyu tanıyor, elinde geniş bir milli oyuncu havuzu olmasına rağmen doğru tercihleri yapamıyor. “24 yıl sonra bizi Dünya Kupası’na bizi götürdü” diyenler futboldan anlıyor mu onu bilemem ancak matematik bilmedikleri kesin. Dünya Kupası’na artık 48 takımın gittiğini bir türlü anlatamadık. Uluslar Ligi’nde evimizde 2 maç 0 puan çektikten sonra 4 maçımız kaldı. 3’ü Fransa,İtalya ve Belçika ile deplasmanda. Artık çözümü Montella düşünsün.