İtalya ve Türkiye'de ses getirecek sözler, ayrılık sözleri: Teklif yapmazlar | Başarısı hemen unutuldu | Hakan, Montella, Kenan...

Haberin Devamı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son 2 maçında önce Galler ile 0-0 berabere kalmış, sonra ise Karadağ deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılarak A Ligi'ne direkt yükselme şansını kaybetmişti. Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın tercihleri, 2 maç sonrasında spor kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ADI DEVLERLE ANILIYOR

Milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu'nun adı ise son dönemde ayrılık iddialarına karışmıştı. Yıldız orta saha oyuncusu için Manchester City ve Liverpool'un takipte olduğu, Inter'in ise yeni sözleşme için görüşmelere başlayacağı konuşuluyordu.

KENAN, PERFORMANSIYLA PARLIYOR

Bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise son dönemde hem kırmızı - beyazlı formayla hem de Juventus'ta gösterdiği performans, attığı goller ve yaptığı asistlerle parlamıştı.

Haberin Devamı

İtalyan meslektaşımız AS muhabiri Mirko Calemme; Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız için Spor Arena'dan Selim Başeğmezer'e özel değerlendirmelerde bulundu.

Calemme'nin yorumları şu şekilde:

"HAKAN, INTER'İN BEYNİ AMA..."

"Hakan Çalhanoğlu Inter'in en önemli oyuncularından biri. İlk kez geçen hafta penaltı kaçırdı ama bundan önceki 19 penaltının hepsini gole çevirdiğini göz önüne alırsak yakınmaya kimsenin hakkı yok. Onun kalitesi takımın hücum planında büyük önem arz ediyor çünkü kendisi takımın beyni. Ancak artık 31 yaşında ve Inter kendisine yüksek bir maaş vermek yerine genç oyunculara yönelebilir. Milano ekibi finansal durumlara özel önlem almak zorunda ve Hakan'a yüksek bir maaş teklif edeceklerini sanmıyorum."

"MONTELLA'NIN YAPTIKLARI HEMEN UNUTULDU"

"Bence Montella Türkiye'de iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle genç oyuncuların gelişimine sağladığı katkıyla öne çıkıyor. Zamana ihtiyacı var ve bana kalırsa UEFA Uluslar Ligi onun geleceği hakkında verilecek olan kararda önemli bir parametre değil. EURO 2024 sadece birkaç ay önceydi. Futbolda unutulmak normaldir ama kendisinin EURO 2024'te yaptıkları hemen unutuldu."

"KENAN'IN YETENEĞİNİN BİR LİMİTİ YOK"

Haberin Devamı

"Kenan kaderi Tanrı tarafından önceden belirlenmiş bir oyuncu. Oyun stili; attığı goller, kırdığı rekorlar ve sahip olduğu mantalite, onu Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri yapacak. Montella gibi onun da zamana ihtiyacı var. Yeteneğinin herhangi bir limiti yok."