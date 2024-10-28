İtalya ve Portekiz millilerimizi konuşuyor: 'Kahraman Yıldız, kral Aktürkoğlu!"

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Avrupa futbolunda yerel ligler son hızıyla devam ederken geçtiğimiz hafta sonu ile birlikte Portekiz ve İtalya liglerinde dokuzuncu hafta geride kaldı.

Oynanan maçlara ise milli oyuncularımız damga vurdu. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu; takımının Rio Ave'yi 5-0 yendiği maçta hat - trick yaparken, Juventuslu Kenan Yıldız Inter ile oynanan ve 4-4'lük eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada iki gol attı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ve Kenan Yıldız'ın gösterdiği bu performanslar İtalya ve Portekiz basınında manşetleri süsledi.

A BOLA: "HAT-TRICKOĞLU"

A Bola gazetesi milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu manşetine taşıdı. "Kral Aktürkoğlu'nun Camelot'u" başlığını atan gazete, haberin devamında maçın özetini okuyucularıyla paylaştı. Haberde Benfica'nın stadyumu olan Estadio de Luz, Kral Arthur'un kalesi olan Camelot'a benzetildi. Ayrıca haberde 'Hat-Trickoğlu'nu çağırın!' ifadesi de yer aldı.

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OJOGO: "AKTÜRKOĞLU ŞOV"

OJogo gazetesi de tıpkı Abola gibi manşeti 25 yaşındaki oyuncu üzerinden gördü. Haberde "Benfica'nın Gol Yağmurunda Aktürkoğlu Şov" başlığı kullanılırken milli oyuncunun performansına övgüde bulunuldu.

RECORD: "AKTÜRKOĞLU'NDAN RÜYA GİBİ BİR İLK YARI"

Record gazetesi ise maçın özetini okuyucularıyla paylaşırken Kerem Aktürkoğlu'nun performansını öne çıkardı. Record'un haberinde, "Aktürkoğlu rüya gibi bir ilk yarı oynadı ve yarım saatte üç gol attı." ifadeleri kullanıldı.

DIARIO DE NOTICIAS: "AKTÜRKOĞLU RIO AVE'Yİ YERLE BİR ETTİ"

Dioria de Noticias da milli oyuncunun bu performansına kayıtsız kalamadı. Gazete, maçın özetini manşetine taşırken, Benfica, kırılgan Rio Ave'yi Aktürkoğlu'nun hat-trick ile yerle bir etti" ifadelerini kullandı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: "KAHRAMAN YILDIZ"

İtalyan La Gazzetta Dello Sport ise Inter - Juventus maçının özetini okuyucularıyla paylaşırken haberde "Kahraman Yıldız" başlığını kullandı. Haberin devamında milli oyuncu hakkında şu ifadeler kullanıldı: "62. dakikada oyuna giren Türk oyunun seyrini değiştirdi ve kahraman oldu."

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TUTTOMERCATO: "LAUTARO DÜŞER, YILDIZ DÜŞMEZ"

TuttoMercato gazetesi ise geride kalan karşılaşmayı oyuncuların performansları üzerinden değerlendirdi. Haberde "Lautaro düşer, Yıldız düşmez!" başlığı kullanılırken Lautaro Martinez'in gösterdiği performansa karşılık Kenan Yıldız öne çıkarıldı. Milli futbolcu aynı zamanda maçın oyuncusu olarak seçildi.

CORRIERE DELLO SPORT: "YILDIZ MOTTA'YI MEMNUN ETTİ"

Corriere Dello Sport gazetesi de maçın özetini okuyucularıyla paylaşırken 19 yaşındaki futbolcunun performansıyla Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'yı memnun ettiğini yazdı.