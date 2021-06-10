İtalya - Türkiye maçı tarihe geçecek! Kadın hakem Stephanie Frappart ilk kez...

Spor Arena - İtalya ile Türkiye arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçı, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Cuma akşamı saat 22:00'da başlayacak olan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Kevin Blom olacak. Fransız hakem Stephanie Frappart ise maçın dördüncü hakemi olacak.

FRAPPART TARİHE GEÇECEK

Kadın hakemler arasında dünyanın 1 numarası olan Stephanie Frappart, UEFA'nın daha önce açıkladığı EURO 2020'de görev yapacak hakemler listesinde yer almıştı. Frappart, dördüncü hakem veya yedek yardımcı hakem olarak maçlara atanacak.

Frappart, İtalya - Türkiye maçındaki göreviyle Avrupa Futbol Şampiyonalarında görev yapan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

İSTANBUL'DA İLKİ YAŞAMIŞTI

İlk olarak 2018/19 sezonunda Fransa Ligue 1'de hakemlik yapmaya başlayan Stephanie Frappart, Amiens ile Strasbourg maçını yöneterek Fransa'da ilk kez erkekler arası profesyonel futbol maçı yöneten kadın hakem olmuştu.

37 yaşındaki Frappart, daha önce aldığı görevlerle birçok ilke imza atmıştı. 2019 yazında Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneten Frappart, Süper Kupa'da maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. O maçta Frappart'ın dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olmuştu.

Frappart 2019 yazında Kadınlar Dünya Kupası finalinde de düdük çalmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ve AVRUPA LİGİ'NİN İLK KADIN HAKEMİ OLDU

Steohanie Frappart, Ekim 2020'de Leicester City - Zorya Luhansk ve Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus - Dinamo Kiev maçlarını yöneterek hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçmişti.

SÜPER LİG'E DE KADIN HAKEM GELİYOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Serdar Tatlı, daha önce yaptıkları açıklamalarda kadın hakemlerin Süper Lig'de maç yönetmesini istediklerini, 2022/23 sezonunda bu projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söylemişlerdi.

CÜNEYT ÇAKIR DA GÖREV YAPACAK

EURO 2020 için görevlendirilen 18 hakem arasında, 2012 ve 2016'daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı.

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği anlaşmasındaki değişim programının parçası olarak ilk kez bir Güney Amerikalı hakem (Arjantinli Fernando Rapallini), Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.

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