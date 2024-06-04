İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç önü istatistikleri

Haberin Devamı

İtalya Türkiye maçı için geri sayım başladı. Avrupa Şampiyonasında 18 Haziran'da Gürcistan karşısında sınav verecek olan Türkiye, İtalya maçı ile bunun provasını gerçekleştirecek. Bu karşılaşmanın ardından ise bir hazırlık mücadelesine daha çıkacak olan A Milli Takımımız, Polonya önünde son hazırlık provasını yapmış olacak. Peki, Milli Takım maçları ne zaman? İtalya Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Türkiye maçı, 4 Haziran Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

İTALYA İSTATİSTİKLERİ

İngiltere'nin arkasında, Ukrayna'nın averajla önünde yer alarak EURO 2024'e gitme hakkı kazanan İtalya, Luciano Spaletti yönetiminde çıktığı 8 maçın sadece 1'ini kaybetti.

Haberin Devamı

Mart ayındaki milli takım penceresinde, ABD'de yaptıkları kampta Venezuela ve Ekvador'u yendiler.

Spaletti'nin geniş kadrosunda yer alan Francesco Acerbi ve Giorgio Scalvini, sakatlıkları nedeniyle dışarıda bırakıldılar.

Al-Arabi'de oynayan Marco Verratti ve Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, kadroda yer almayan yüksek profilli isimlerden...

Kaptanlık kaleci Gianluigi Donnarumma'da olacak.

Savunma kurgusunda Giovanni Di Lorenzo ve Federico Dimarco, orta alanda Nicola Barella ve Jorginho öne çıkıyor.

"9 numara" olarak Gianluca Scamacca'yı izleyebiliriz.

TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ

Hırvatistan ve Galler'i geride bırakıp EURO 2024 vizesi alan Bizim Çocuklar'da ise Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bertuğ Yıldırım, Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan aday kadroya çağrı alıp Ümit Milli Takım'a geçiş yaptı.

İtalya ile oynayacağımız hazırlık maçının İstanbul'daki son hazırlıklarında Ferdi Kadıoğlu yer almadı; son durumu maç saati netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi finalinde takım kadrolarında yer alan Arda Güler (Real Madrid) ve Salih Özcan (Dortmund) bu maçı pas geçecek.

TD Vincenzo Montella, 35 kişilik geniş kadroyu açıklarken 6-1 kaybedilen son hazırlık karşılaşmasından (Avusturya) dersler çıkardıklarını söylemişti.

Haberin Devamı

İtalya maçından 6 gün sonra Polonya ile de bir hazırlık maçı yapacağız. İdeal 11 ve düzenin bu maçlarda bulunması bekleniyor.