İtalya Teknik Direktörü Spaletti: “Türkiye çok güçlü bir takım”

Haberin Devamı

Kendisini çok iyi hissettiğini dile getirerek sözlerine başlayan Luciano Spaletti, “Takım çok ciddi çalışıyor. Çok yoğun bir program uyguladık. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sorumluluklarımızı biliyoruz. En iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



“Sahada oyunumuzun yavaş yavaş oturduğunu görmek istiyorum”

Tecrübeli teknik adam, 30 kişilik aday kadronun 27’ye düşürüleceğinin hatırlatılması üzerine, “Sahada oyunumuzun yavaş yavaş oturduğunu görmek istiyorum. Dışarıda bırakılacak futbolcuları seçmek hiç kolay olmayacak. Belki daha sonra davet edeceğimiz futbolcular da olacak. Hazırlık maçlarında oyuncularımızın oynayacağımız oyuna vereceği cevap çok önemli” şeklinde konuştu.





“Yarın herkes dakika olarak eşit bir şekilde oynayacak”

Haberin Devamı

Yarın Türkiye ile oynayacakları hazırlık maçının kendilerine gelecekle alakalı bilgiler vereceğine dikkat çeken Luciano Spaletti, “Kadro hakkında da çok fazla konuşamam. Ama yarın herkes dakika olarak eşit bir şekilde oynayacak. Yarın 6 değişiklik hakkımız var, hepsini kullanacağız” cümlelerine yer verdi.



“Türkiye çok güçlü bir takım”

Türkiye Milli Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella’yı çok iyi tanıdığını da belirten başarışı çalıştırıcı, “Futbolcu olarak da hoca olarak da çok akıllı. Adana Demirspor’da da çok başarılı oldu. Kalitesini gösterdi orada. Türkiye de çok kaliteli bir takım. Orta sahada ve ileride çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük takımlarda oynayan futbolculara sahip. Daha önce önemli rakipleri yendiler. Gayet zor bir maç. Ama yapmak istediklerimiz adına çok önemli bir maç oynayacağız” diye konuştu.