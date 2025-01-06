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İtalya Süper Kupa'da final heyecanı: Inter mi Milan mı? Hakan Çalhanoğlu 7. kupasını istiyor! Dev maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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#İtalya Süper Kupa#Inter#Milan
İtalya Süper Kupada final heyecanı: Inter mi Milan mı Hakan Çalhanoğlu 7. kupasını istiyor Dev maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Mislide
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 09:48

İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. Dev final öncesi dikkat çeken notlar, muhtemel 11'ler ve Misli'ye özel Şampiyon Oran farkıyla iddaa oranları haberimizde...

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Riyad'da düzenlenen İtalya Süper Kupa'da final heyecanı bugün yaşanacak. Milano'nun iki ekib Inter ile Milan, bu akşam saat 22:00'da kupa için mücadele edecek. Al Awwal Park'ta oynanacak finalde Inter 9. kez; Milan ise 8. kez kupa sevinci yaşamak isteyecek.

INTER'İN FİNAL YOLU

Dörtlü final formatında düzenlenen İtalya Süper Kupa organizasyonunda Inter yarı finalde Atalanta'yı 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

MILAN'IN FİNAL YOLU

Milan ise 1-0 geriye düştüğü maçta Juventus'u 2-1 mağlup ederek finalde Inter'in rakibi oldu.

LİGDEKİ MAÇI MILAN KAZANDI

İtalya Serie A'nın ilk yarısında oynanan Milano derbisinde Milan, rakibinin ev sahipliğinde oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 7. KUPASINI İSTİYOR

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu akşamki maçta eski takımına karşı kupaya uzanması halinde Inter formasıyla 7. kupasını kazanmış olacak. Hakan daha önce 1 kez İtalya Serie A, 2 kez İtalya Kupası ve 3 kez İtalya Süper Kupa sevinci yaşadı.

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Inter – AC Milan maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Inter ile Milan arasında oynanan son 7 resmi maçın 6’sını Inter kazandı.
- Milan’ın oynadığı son 4 resmi maçın 3’ünde ilk yarılar berabere bitti.
- Inter oynadığı son 9 resmi maçın ilk yarılarında gol yemedi.
- Milan son 13 resmi maçta sadece 1 kez kaybetti.
- Inter’in oynadığı son 9 resmi maçın 8’inde karşılıklı goller olmadı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %28’i Inter’in kazanacağını düşünüyor. Şampiyon Oran farkıyla Misli'de Inter galibiyetine 1.63; beraberliğe 3.20; Milan galibiyetine ise 4.18 oran veriliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martinez

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata

MİSLİ YAZARI MÜJDAT MUSTAFA MURATOĞLU’NUN YORUMU

İtalya Süper Kupa finali muazzam bir Milano derbisine tanıklık edecek. Inter ligde 5 maçtır kazanıyor. Yarı finalde Atalanta’yı 2-0’la geçtiler ve Dumfries maça damga vurdu. Milan ise ligdeki son maçında Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Süper Kupa yarı finalinde ise Kenan Yıldız’ın golüne engel olamasalar da maçı 4 dakikada çevirmeyi başardılar ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldılar. Ben bu maçın 3,5 alt oranını beğendim. Denemeye değer.

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İtalya Süper Kupada final heyecanı: Inter mi Milan mı Hakan Çalhanoğlu 7. kupasını istiyor Dev maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Mislide

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#İtalya Süper Kupa#Inter#Milan

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