İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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İtalya Sırbistan çeyrek final voleybol maçı canlı yayın bilgisi... Filenin Sultanları, Olimpiyat oyunlarında yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak. İşte İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı bilgileri...
PARİS 2024 OLİMPİYATLARI || İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları bugün-6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak.
İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak.
Olimpiyat mücadeleleri TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilebiliyor.