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İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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#Paris Olimpiyatları#İtalya-Sırbistan#Voleybol
İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 13:55

İtalya Sırbistan çeyrek final voleybol maçı canlı yayın bilgileri merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları çeyrek finalde Çin'i yenerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları yarı final rakibi, İtalya Sırbistan mücadelesinin ardından belli olacak. Bu nedenle karşılaşmayla ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat, kaçta, hangi kanalda?

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İtalya Sırbistan çeyrek final voleybol maçı canlı yayın bilgisi... Filenin Sultanları, Olimpiyat oyunlarında yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak. İşte İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı bilgileri...

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI || İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları bugün-6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak.

İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

Olimpiyat mücadeleleri TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilebiliyor.

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#Paris Olimpiyatları#İtalya-Sırbistan#Voleybol

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