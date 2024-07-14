İtalya Serie A'nın 3 gol kralı, 5 yıl sonra Süper Lig'de kozlarını paylaşacak

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Siyah-beyazlı kulübün İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinin ardından imza attırdığı Ciro Immobile, İtalya Serie A'da bir kez Torino, 3 kez de Lazio formasıyla toplam 4 kez gol krallığı yaşadı.

Torino formasıyla 2013-2014 sezonunda ligde 22 gol atmayı başaran Ciro Immobile, ilk kez gol kralı ünvanını aldı. Golcü futbolcu performansının ardından Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ise bir sonraki sezon İtalya'da ilk gol krallığını elde etti. Inter forması giyen Arjantinli futbolcu attığı 22 golle, Hellas Verona'da oynayan Luca Toni'yle birlikte krallık yarışında zirvede yer aldı.

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- 3 kral aynı ligde

Serie A'da gol krallığı yaşayan isimlerden Edin Dzeko, Mauro Icardi ve Ciro Immobile, 2015-2019 yılları arasında 3,5 sezon İtalya'da aynı anda forma giyip karşı karşıya geldi.

2015-2016 sezonunun devre arasında Immobile, Sevilla'dan Torino'ya transfer olurken, 3 isim ilk kez aynı anda aynı ligde boy gösterdi. O sezon Napoli forması giyen Gonzalo Higuain, 36 golle kral oldu. Üç futbolcunun rekabeti bir sonraki sezon başladı.

2016-2017 sezonunda Roma forması giyen Edin Dzeko, 29 golle en fazla gol atan oyuncu olurken, Mauro Icardi 24, Ciro Immobile ise 23 gol kaydetti.

2017-2018 sezonunda İtalya Serie A'da 2 isim gol kralı oldu. Inter forması giyen Mauro Icardi ve Lazio'da oynayan Ciro Immobile, 29'ar golle krallık tahtını paylaştı. Her iki futbolcu da Serie A'da ikinci krallığını yaşadı. Mauro Icardi, İtalya'da yaşadığı 2 gol krallığında da zirvede başka bir isimle birlikte yer aldı.

Icardi, 2019-2020 sezonu başında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Serie A'nın 3 gol kralı, 5 sezon aradan sonra yeniden aynı ligde mücadele etme şansı yakaladı.

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- Immobile gol rekoruna ortak oldu

Ciro Immobile, 2019-2020 sezonunda kariyerinin zirvesine çıktı. İtalyan futbolcu Lazio formasıyla ligde kaydettiği 36 golle krallık yarışını zirvede tamamladı.

1929-1930 sezonundan bu yana ulusal lig olarak oynanan İtalya Serie A'da bir sezonda en çok gol atan isim 36 golle Gonzalo Higuain olmuştu. 2015-2016 sezonunda Napoli forması giyen Arjantinli futbolcu, ligde en fazla gol kaydeden oyuncu ünvanını alırken, Ciro Immobile 4 sezon sonra Higuain'in rekoruna ortak oldu.

2020-2021 sezonunda Juventus'ta oynayan Cristiano Ronaldo 29 golle kral olurken, Ciro Immobile bir sezon sonra tekrar zirveye çıktı.

Golcü futbolcu 2021-2022 sezonunda ligde 27 kez ağları havalandırırken krallıkta da dördüncü kez zirvede yer aldı.

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- İtalya'da en çok gol kralı olan ikinci futbolcu Immobile

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ciro Immobile, Serie A'da 4 kez gol kralı olurken, bu anlamda en başarılı ikinci futbolcu oldu.

2013-2014, 2017-2018, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında gol kralı olmayı başaran Immobile, 1949-1955 yılları arasında 6 sezonda 5 kez gol kralı olan Milan'ın İsveçli golcüsü Gunnar Nordahl'ın ardından en fazla krallık yaşayan ikinci futbolcu ünvanını aldı.

Ciro Immobile'yi 3'er kez gol kralı olan Inter efsanesi Giuseppe Meazza, Milanlı Aldo Boffi, Cagliari forması giyen Gigi Riva, Torino'nun forveti Paolino Pulici, Romalı Roberto Pruzzo, Juventus'tan Michel Platini ve Laziolu Giuseppe Signori takip etti.

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İtalya Serie A'da boy gösterdiği 353 maçta 201 gol kaydeden Immobile, İtalya Milli Takımı formasıyla da 57 karşılaşmada 17 kez ağları havalandırdı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran İtalya'nın kadrosunda yer alan Ciro Immobile, turnuvanın açılış maçında A Milli Futbol Takımı karşısında da gol atmayı başarmıştı.