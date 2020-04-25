MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİtalya Serie A'da takımlar, yayıncı kuruluşa dava açıyor!
GeriFutbol İtalya Serie A'da takımlar, yayıncı kuruluşa dava açıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.04.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

İtalya Serie A'da takımlar, yayıncı kuruluşa dava açıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Corona virüs sebebiyle liglerin askıya alınması İtalya'yı karıştırdı. Serie A'da mücadele eden takımlar, ödemelerin gecikmesi durumunda yayıncı kuruluşları mahkemeye verecek.

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A'da yer alan takımlar, corona virüsü sebebiyle lige verilen ara sebebiyle ödeme yapmayan yayıncı kuruluşlar Sky Sports, DAZN ve IMG hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; yayıncı kuruluşlar, 233 milyon avroluk son ödeme paketinin zamana yayılmasını talep etti. Kulüpler ise bu öneriyi reddederek ödemenin mevcut sözleşmenin zaman çizelgesine sadık kalınarak yapılmasını istedi.

Yayıncı kuruluşlara ihtarname gönderen Serie A ekipleri, ödemelerde sorun yaşanması halinde dava açılacağını iletti.

İtalyan basını, taraflar arasında uzlaşma sağlanmasının beklenmediği belirtiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle