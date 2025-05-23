İtalya Serie A'da şampiyon Napoli!

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İtalya Serie A'nın son haftasında lider Napoli sahasında Cagliari'yi ağırladı.

Stadio Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Napoli, tarihindeki 4. şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli'ye şampiyonluğu getiren golleri 42. dakikada Scott McTominay ve 51. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 82 yapan Napoli, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'in 1 puan önünde sezonu şampiyon tamamladı.

CONTE TARİHE GEÇTİ

Napoli'nin başında ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Antonio Conte, Serie A'yı üç farklı takımla kazanan ilk teknik direktör oldu.

İtalyan teknik adam daha önce Juventus ile 4, Inter ile de 1 şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

REKOR JUVENTUS'UN

Napoli daha önceki 3 şampiyonluğunu 1987, 1990 ve 2023 yıllarında yaşamıştı.

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Serie A'da Juventus ise tam 36 kez şampiyonluk kupasına müzesine götürerek rekoru elinde bulunduruyor. Torino ekibini Inter 20, Milan ise 19 şampiyonluk ile takip ediyor.

INTER'E GALİBİYET YETMEDİ

Ligin son haftasında Napoli'nin 1 puan arkasında giren Inter, deplasmanda Como ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 20. dakikada Stefan de Vrij ve 51. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle 2-0 kazanan Inter, sezonu 2. sırada tamamladı.

Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter adına mücadeleye ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Barella'ya bıraktı.