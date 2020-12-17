İtalya Serie A'da lider Milan puan kaybetti, Inter kazandı

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlangıç yapan taraf, ev sahibi ekip oldu. Genoa, 47. dakikada Mattia Destro ile 1-0 öne geçti.

Milan, bu gole, 52. dakikada Davide Calabria'nın golüyle yanıt verdi: 1-1. 60. dakikada Genoa, maçta bir kez daha Destro ile öne geçti: 2-1.

Milan, 83. dakikada Pierre Kalulu ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 2-2.

Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Milan kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Ligin 18. sırasında yer alan Genoa, puanını 7'ye yükseltirken, Milan ise 28 puanla liderliğini sürdürdü. Lider Milan, son iki haftadır aldığı beraberliklerle takipçilerinin puan farkını eritmesine izin verdi.

- Inter, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Lider Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter, 12. haftada Napoli'yi ağırladı.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stad'nda oynanan maçın ilk yarısı, golsüz geçildi.

Inter, 70. dakikada penaltı kazandı. Hakem Davide Massa'ya sert itirazları sebebiyle Napoli kaptanı Lorenzo Insigne, 71. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve konuk ekip sahada 10 kişi kaldı.

Inter adına penaltı atışını gole çeviren Belçikalı forvet Romelu Lukaku, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti. Inter, Napoli'yi 1-0 yenerek hem puanını 27'ye yükseltti hem de ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Mavi-

siyahlılar, lider Milan'ın puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak, liderle arasındaki puan farkını da 1'e düşürdü.

Napoli ise 23 puanla 4. sırada kaldı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Juventus-Atalanta: 1-1, Fiorentina-Sassuolo: 1-1, Hellas Verona-Sampdoria: 1-2, Parma-Cagliari: 0-0 ve Spezia-Bologna: 2-2.

Ligde 12. hafta yarınki Roma-Torino maçıyla tamamlanacak.