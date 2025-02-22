İtalya Serie A'da ilginç olay! Penaltı için takım arkadaşlarıyla kavga etti, golü tek başına kutladı, oyundan alındı!

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İtalya Serie A'nın 26. haftasının açılış maçında dün gece Udinese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip mücadelenin 32. dakikasında Lovric'in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı.

PENALTI KRİZE SEBEP OLDU

Udinese'de takımın kaptanı ve aynı zamanda penaltıcısı olan Florian Thauvin topu almaya doğru giderken, meşin yuvarlağı Lorenzo Lucca eline aldı.

Penaltıyı kullanmakta ısrar eden Lucca, topu elinden bir türlü bırakmadı. Takım arkadaşlarıyla hararetli bir şekilde tartışan golcü futbolcu, tüm çabalara rağmen ikna edilemedi.

HAKEM DAHA FAZLA DAYANAMAYIP KART GÖSTERDİ!

Penaltı vuruşunun gecikmesinin ardından hakem Lucca'ya sarı kart gösterdi, bu kart sonrasında Udineseli oyuncular Lucca'yı ikna edemeyeceklerini anlayarak çaresizce penaltıyı kullanmasına izin verdiler.

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GOLÜ TEK BAŞINA KUTLADI!

Golcü futbolcu penaltı vuruşunu gole çevirse de hiçbir takım arkadaşı gol sevincinde ona eşlik etmedi.

GOLDEN 4 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI!

Golden yaklaşık 4 dakika sonra, henüz ilk yarı tamamlanmamışken Udinese'nin Alman teknik direktörü Kosta Runjaic, Lorenzo Lucca'yı oyundan aldı.

Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve maç Udinese'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Öte yandan Lorenzo Lucca, Lecce'ye attığı golle İtalya Serie A'daki gol sayısını 10'a yükseltti ve krallık yarışında Ademola Lookman ile birlikte 4. sırayı paylaştı.

İtalya'da gol krallığı yarışında ilk 3 sırada 20 gollü Mateo Retegui, 15 gollü Moise Kean ve 13 gollü Marcus Thuram yer alıyor.