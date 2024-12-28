İtalya Serie A'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Cagliari - Inter ve Lazio - Atalanta karşılaşmaları Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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İlandır.

İtalya Serie A'da heyecan, bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Cagliari ile Inter; Lazio ile Atalanta karşı karşıya gelecek.

INTER ZİRVEYE ORTAK OLMAK, CAGLIARI TEHLİKE HATTINDAN ÇIKMAK İSTİYOR

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, bu maçı kazanarak puanını 40'a yükseltip liderlik koltuğundaki Atalanta ile puanını eşitlemek istiyor. Ligde 11 maçtır mağlubiyeti bulunmayan Inter, bu süreçte 2 kez beraberlik aldı. Fiorentina - Inter maçı ise yarıda kalmıştı.

Ligde 3 maçtır kaybeden Cagliari ise Inter'den evinde alacağı bir galibiyetle düşme hattından çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

Cagliari – Inter maçı öncesi dikkat çeken notlar

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- Cagliari iç sahada Inter ile oynadığı son 8 resmi maçın 7’sini kaybetti.

- Inter ligde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik aldı.

- Cagliari son 4 resmi maçını kaybetti. Bu maçlarda sadece 1 gol atabildiler.

- Inter’in Cagliari deplasmanında oynadığı son 8 resmi maçın 7’si 2,5 gol üstü skorla bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Cagliari – Inter maçına oynayan Misli üyelerinin %47’si Inter’in galip gelmesini bekliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Sherri, Zappa, Luperto, Palomino, Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello, Viola, Piccoli

Inter: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

LİDER ATALANTA, LAZIO DEPLASMANINDA

Ligde son 11 maçını da kazanarak liderlik koltuğuna yükselen Atalanta, Lazio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Atalanta 40 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lazio ise 34 puanla 4. sırada.

Karşılaşma 22:45'te başlayacak.

Lazio – Atalanta maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Lazio ile Atalanta arasında oynanan son 8 lig maçında ev sahibi takımlar 2 galibiyet alabildi.

- Atalanta ligde oynadığı son 11 maçı kazanmayı başardı.

- Lazio’nun oynadığı son 6 resmi maçın 5’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

- Atalanta’nın oynadığı son 5 resmi maçın 4’ünde ilk yarılar 1,5 gol üstü bitti.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Lazio – Atalanta maçına oynayan Misli üyelerinin %12’si Atalanta’nın galip gelmesini bekliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Castellanos

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic, Lookman, De Ketelaere