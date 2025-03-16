İtalya Serie A’da Haftanın Maçı! Atalanta- Inter Karşılaşması Şampiyon Oran Farkı ile Misli’de

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Serie A’da 61 puanla 29. haftaya lider giren son şampiyon Inter, deplasmanda üçüncü sıradaki Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesindeki tüm takımları yakından ilgilendiren ve “canlı sohbet” seçeneği de bulunan bu mücadelenin ilk düdüğü bugün saat 22.45’te çalacak.

INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN MORALLİ DÖNÜYOR

Son şampiyon Inter Serie A’da liderliğini sürdürürken Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Son 16 Turu’nda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u Hakan Çalhanoğlu’nun da gol attığı rövanş maçında da mağlup eden Mavi-Siyahlılar çeyrek finalde Bayern Münih’in rakibi oldu. Ay-yıldızlı milli oyuncu da üç günde 2. golünü atmış oldu. Feyenoord karşısında, ilk maçın verdiği rahatlıkla Lautaro Martinez, Nicolo Barella ve Alessandro Bastoni gibi as oyuncuları dinlendiren teknik direktör Simone Inzaghi, Atalanta karşılaşmasına büyük önem verdiğini de göstermiş oldu. Milano ekibi güçlü rakibi karşısında kazandığı takdirde kalan fikstürdeki en zor deplasmanını geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantajın sahibi olacak.

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ATALANTA İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Son yıllarda yaptığı atılım ile Serie A’nın dikkat çeken takımlarından biri olan Atalanta geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmıştı. Bu yıl Avrupa’ya erken veda eden ev sahibi ekip ligde ise iddiasını sürdürüyor. Lider Inter’in 3 puan gerisinde haftaya giren Gasperini ve öğrencileri güçlü rakibini mağlup ederek zirveyle olan farkı kapatmak istiyor.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

Ev sahibi Atalanta’da sakatlığı süren santrafor Gianluca Scamacca ile stoper Giorgio Scalvini mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Stefan Posch ile Juan Cuadrado’nun durumu şüpheli ve yüksek ihtimalle kadroda yer almayacak. Inter’de ise Hakan Çalhanoğlu sakatlığını tamamen atlatmış durumda. Federico Dimarco, Matteo Darmian, Piotr Zielinski ve Filip Stankovic ise kritik karşılaşmada oynayamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui

INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, H. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto; Martinez, Thuram

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Atalanta ligde sahasında 5 maçtır kazanamazken Inter de deplasmanda 4 haftadır galip gelemiyor.

- Atalanta’nın ligdeki son 5 maçında karşılıklı gol olmadı.

- İki ekip arasındaki son 7 maçı Inter kazandı.

- İki ekip arasındaki son 5 maçın 3’ünde ilk yarı 1.5 gol barajı aşıldı.

- Inter’in son 5 resmi maçının 4’ü 2-3 gol aralığında skorla tamamlandı.

MAÇIN TUTKUSU ŞAMPİYON ORANLAR İLE MİSLİYLE MİSLİ’DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlar ile Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Atalanta’nın galibiyetine 2.31 yerine 2.37 oran verilirken Inter galibiyetine de 2.42 yerine 2.49 oran sunuluyor. Beraberliğe verilen oran ise 2.93 yerine 3.09 olarak öne çıkıyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

TEK MAÇTAN YATANLARA %10 MİSLİ PUAN HEDİYE

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…