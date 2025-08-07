İtalya Serie A dibe vurdu! Galatasaray’ın Osimhen transferi 1. Sırada

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Napoli’den kadrosuna kattığı Victor Osimhen transfer, İtalyan medyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.

Nijeryalı golcü, bu sezon Serie A’nın en pahalı satışı oldu ve dünya transfer borsasında da listeye girdi.

İşte Corriere dello Sport’ta konuya ilişkin yazılan haber:

İtalya Ligi adeta Avrupa futbolunun arka sıralarına itildi. Büyük yıldızlar Premier Lig’e, Suudi Arabistan’a ve Bundesliga’ya giderken, Serie A artık sadece oyuncu satan bir lig konumunda.

Transfer sezonunda Avrupa devlerinin yıldız savaşları devam ederken, İtalya Serie A adeta sessizliğe gömüldü. Eğer transfer dönemi bir okul olsaydı, Serie A bu sınıfta neredeyse yok yazılırdı.

Premier Lig'den milyonluk şov:

Gyokeres, Arsenal’e – 67 milyon €

Wirtz, Liverpool’a – 115 milyon €

Sesko, Manchester United’a – 85 milyon €

Henüz resmi olmayan transferlerde bile İngiliz kulüplerinin eli oldukça güçlü. Örneğin Sesko’nun United’a imzası an meselesi. Premier Lig yine şov yapıyor. Bu tablo karşısında Serie A temsilcilerinin hali ise içler acısı.

Serie A’nın en pahalıları kim?

İtalya’dan gelen en yüksek bonservisli transferler, Juventus’un 32 milyon euroya aldığı Conceiçao ve Napoli’nin Bologna’dan 31 milyon euroya transfer ettiği Beukema. Üstelik bu oyuncuların hiçbiri forvet değil.

İtalya sadece satıyor!

Transfer piyasasında ilk 25 büyük transfer arasında Serie A’ya gelen tek bir oyuncu bile yok. Ancak çıkışlarda durum farklı:

Osimhen, Galatasaray’a – 75 milyon €

Retegui, Suudi Arabistan’a – 70 milyon €

Reijnders, Manchester City’e – 55 milyon €

Yani İtalya artık yıldız transfer eden değil, yıldızlarını pazarlayan bir ülke haline geldi. En son Bologna’nın yıldızı Ndoye da 42 milyon euroya Premier Lig’e (Nottingham Forest) gitti.

İtalya futbolu tam anlamıyla krizde

Serie A artık tıpkı indirimli ürünler satan küçük dükkanlar gibi. Yeni oyuncu alamıyor, mevcut yıldızlarını da elden çıkarmak zorunda kalıyor. Bir dönem umut veren Retegui bile artık Arabistan’da.

Suudi Arabistan bile rotayı genç yıldızlara çevirmiş durumda. Neom kulübü, genç yetenekleri topluyor. Orada para var, vizyon var. İtalya ise hem ekonomik hem sportif olarak geride kalmış durumda.

İngilizler parayı saçıyor, Almanlar bırakmıyor

Liverpool, sadece Wirtz değil, Ekitike için de 95 milyon euro ödedi. Bayern Münih, Luis Diaz için 70 milyon euroyu gözden çıkardı. Barcelona ekonomik sıkıntılarda ama yine de Rashford için 50 milyon euro verdi. Real Madrid, Xabi Alonso etkisiyle tekrar kesenin ağzını açtı.

Serie A’da yaşlılar ve unutulanlar sahneye çıkıyor

İtalya artık ya yaşı ilerlemiş yıldızlara ya da Avrupa’da unutulmuş isimlere yöneliyor. Modric, De Bruyne gibi kariyerli ama yaşlı oyuncular gündemde. Napoli, 25 yaşındaki Lucca’ya umut bağlamış durumda. Roma ise sakatlık sonrası düşüş yaşayan Ferguson’u kazanma peşinde.

Milan, transfer penceresinin önünden oyuncuları izliyor ama içeriye kimse girmiyor. Vlahovic için Juventus’la pazarlıklar gündemde. Juve, düşük maliyetli olsa da Jonathan David gibi ciddi bir golcüyü kadrosuna kattı. Kolo Muani ise Avrupa’da unutulmuş başka bir örnek.

Serie A’nın Avrupa çapındaki tek hamlesi Inter’den

Inter’in Lookman için yaptığı 50 milyon euroluk teklif, şu an İtalya’nın tek iddialı atağı. Onun dışında tek ışık saçan transfer Como’dan geliyor. Bologna, Immobile’i geri getirdi. Lazio sessiz. Atalanta alternatif pazarı tarıyor. Fiorentina ise Edin Dzeko’yu aldı.

Evet, yanlış duymadınız: Dzeko! 38 yaşında, İtalya futbolunun yeni ümidi olarak lanse ediliyor.

SONUÇ: SERIE A GERİDE KALDI

Ne stadyum yatırımı var, ne büyük transferler… Serie A şu an sadece geçmişini hatırlıyor. Ama Avrupa’nın zirvesine dönmek için bu yeterli değil.