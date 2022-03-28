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İtalya Milli Takımı Konya'ya geldi, statta yürüyüş yaptı

#İtalya Milli Takımı#Konya Büyükşehir Belediye Stadı#Türkiye
İtalya Milli Takımı Konyaya geldi, statta yürüyüş yaptı

İtalya A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Kuzey Makedonya’ya elenmesinin ardından kamp yaptığı Floransa’dan özel uçakla Türkiye ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşılaşacağı hazırlık maçı için Konya’ya geldi.

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İtalya Milli Takımı, Türkiye ile yarın oynayacağı özel maç için Konya’ya geldi. İtalyan oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda medyaya görüntü vermek için yürüyüş yaptı. 

Türkiye A Milli takımı, yarın saat 21.45’de Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda İtalya ile özel maç yapacak. Son antrenmanını Floransa'da kamp yaptığı Coverciano Teknik Merkezinde gerçekleştiren İtalya, akşam saatlerinde Konya’ya geldi.  Ardından da medyaya görüntü vermek için maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda yürüyüş yaptı.  

İTALYA A MİLLİ TAKIMI KADROSU

Teknik direktör Roberto Mancini tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor. 

KALECİ: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham Hotspur), Salvatore Sirigu (Genoa CFC)

SAVUNMA: Francesco Acerbi (SS Lazio), Alessandro Bastoni (FC Internazionale Milano), Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (AC Milan)

ORTA SAHA: Nicolo Barella (FC Internazionale Milano), Bryan Cristante (AS Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta BC), Stefano Sensi (UC Sampdoria), Sandro Tonali (AC Milan)

FORVET: Andrea Belotti (Torino FC), Joao Pedro (Cagliari Calcio), Matteo Politano (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (US Sassuolo Calcio), Gianluca Scamacca (US Sassuolo Calcio) Mattia Zaccagni (SS Lazio), Nicolò Zaniolo (AS Roma)

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#İtalya Milli Takımı#Konya Büyükşehir Belediye Stadı#Türkiye

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