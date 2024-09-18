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İtalya, milli futbolcunun resitalini konuşuyor! Kenan Yıldız'a 'efsane' benzetme: 'Sahada Del Piero mu vardı?'

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#Kenan Yıldız#JUVENTUS#Del Piero
İtalya, milli futbolcunun resitalini konuşuyor Kenan Yıldıza efsane benzetme: Sahada Del Piero mu vardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 13:00

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde attığı gol İtalya basınının gündemine oturdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin açılış maçında Juventus evinde PSV’yi ağırladı. Siyah beyazlı ekip maçı 3-1 kazanırken milli futbolcu Kenan Yıldız’ın attığı gol İtalya’nın gündemine oturdu.

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LA GAZZETTA DELLO SPORT: SAHADA DEL PIERO MU VARDI?

Ünlü İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Kenan Yıldız’ı manşetine taşıdı.

"Golü atan Kenan Yıldız mı yoksa Del Piero mu?” manşetini atan gazete Kenan Yıldız’ın eski İtalyan futbolcu Del Piero’ya olan benzerliğini ele alırken, iki oyuncunun da en saf yeteneklere sahip futbolcularda olan son vuruş tekniğine sahip olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Kenan Yıldız’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Juventuslu futbolcu olduğunu da ekledi.

DEL PIERO: KENAN 10 NUMARANIN HAKKINI VERİYOR

Kenan Yıldız’ın attığı spektaküler gol Football Italia’da da gündemin birinci maddesiydi.

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Kenan Yıldız’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Juventuslu futbolcu olduğunu okuyucularına aktaran gazete, Alessandro Del Piero’nun 19 yaşındaki futbolcu hakkındaki görüşlerine de haberinde yer verdi.

İtalya, milli futbolcunun resitalini konuşuyor Kenan Yıldıza efsane benzetme: Sahada Del Piero mu vardı

Del Piero, “Gol öncesinde yaptığı ilk dokunuş mükemmeldi. Şutu da çok güçlü ve keskindi. Spektaküler bir goldü ve hiçbir kaleci bu topu kurtaramaz. Kenan 10 numaranın hakkını veriyor. Ona saygı duymalıyız ve takdir etmeliyiz. Kaliteli bir futbolcu ve bunu bize gösteriyor.” İfadelerini kullandı.

CALCIO MERCATO: WHAT A YILDIZ

Kenan Yıldız’ın attığı gol Calcio Mercato’da da manşeti aldı. “What a Yıldız!” (Ne Yıldız ama!) manşetini atan gazete, milli futbolcunun attığı bu golün futbolseverlere Alessandro Del Piero’yu hatırlattığını yazdı.

Gazete Kenan Yıldız’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Juventus’lu futbolcu olduğu bilgisini de okuyucularına aktardı.

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#Kenan Yıldız#JUVENTUS#Del Piero

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