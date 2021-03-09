İtalya, Merih Demiral'ı konuşuyor! 'Bizi coşturuyor'

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto ile kritik bir maça çıkacak olan Juventus'ta Leonardo Bonucci, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle bir aydır sahalardan uzak kalan Bonucci, kendisi yerine oynayan Merih Demiral hakkında konuştu.

''HER GÜN DAHA İYİ OLUYOR''

Merih Demiral için övgü dolu sözlerde bulunan Bonucci, ''Merih her gün daha iyi bir oyuncu haline geliyor. Her gün gelişiyor ve kendine güveni artıyor. Sakatlığının ardından gerçek performansına ulaşması biraz zaman aldı ama takımın önemli bir parçası olduğunu ispatladı. Enerjisi tüm takıma yansıyor. Merih Demiral adeta bizi coşturuyor.'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Juventus ile 22 maça çıkan Türk stoper, son haftalarda takımın değişilmez isimleri arasında yer alıyor.

''KOVULMAK GİBİ BİR KORKUM YOK''

Öte yandan Juventus, ilk maçı 2-1 kaybettiği Porto karşısında çeyrek final bileti arayacak. Maç öncesinde İtalyan basını, eğer Juventus'un elenmesi halinde teknik direktör Pirlo'nun görevinin tehlikede olduğunu belirtiyor. Pirlo ise iddialar karşısında ''Kovulmak gibi bir korkum yok, öyle olsa zaten göreve gelmezdim'' cevabını verdi.

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