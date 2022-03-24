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İtalya Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#İtalya#Makedonya
İtalya Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

İtalya Kuzey Makedonya maçı, final etabı için her iki takımı da yakından ilgilendiren mücadele olacak. Tek maç üzerinden gerçekleşecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu Yarı Final mücadelesinde İtalya, Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Peki, İtalya Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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İtalya Kuzey Makedonya maçı, A Milli Takımımız için de büyük öneme sahip olacak. Milli Takımımızın Portekiz karşısından galip ayrılması halinde rakibini belirleyecek olan İtalya Kuzey Makedonya maçı, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, İtalya Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İTALYA KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu Yarı Final mücadelesinde İtalya, Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. 24 Mart Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

 

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#İtalya#Makedonya

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