İtalya Kupası'nın sahibi Inter

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İtalya Kupası finalinde Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Olimpico Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Massimiliano Irrati yönetti. Fiorentina karşılaşmaya; Terracciano - Dodo, Biraghi, Milenkovic, Lucas Martinez, Bonaventura, Nicolas Gonzalez, Amrabat, Castrovilli, Ikone ve Arthur 11’iyle çıktı. Inter ise; Handanovic - Dumfries, Darmian, Acerbi, Bastoni, Di Marco, Brozovic, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Dzeko ve Lautaro Martinez ile sahadaydı. Karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanan Inter, İtalya Kupası şampiyonu oldu. İnter’e galibiyeti getiren golleri 29 ve 37’nci dakikalarda Lautaro Martinez atarken; Fiorentina’nın tek sayısı ise 3’üncü dakikada Nicolas Gonzalez’den geldi. Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 83 dakika sahada kaldı ve Inter formasıyla 2’nci İtalya Kupası’nı kazandı.

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INTER, 9'UNCU KEZ İTALYA KUPASI'NIN SAHİBİ OLDU

Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek İtalya Kupası’nı kazanan Inter, üst üste 2’nci kez bu kupanın sahibi oldu. Inter’in kupada toplam şampiyonluk sayısı ise 9’a yükseldi.