İtalya Kupası'nda dev randevu! Inter'in Napoli önünde iddaa oranı...

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INTER - NAPOLI

Milano Derbisi'nde 2-0 geriden gelip 4-2 kazanarak oldukça morallenen Inter, averajla da Serie A'nın zirvesindeki yerini aldı.

Ligde oynanan son 2 maçı cezası sebebiyle kaçıran Lautaro Martinez'in Napoli'ye karşı ilk 11'de olacağı, Romelu Lukaku'nun ise yoğun fikstür sebebiyle dinlendirileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Inter'e geçen Victor Moses, derbide son golün asistini yaparak Conte'nin gözüne iyice girdi. Onun da ilk 11 başlaması şaşırtıcı olmaz.

Napoli cephesinde ise işler tam rayına oturdu diyorduk ki San Paolo'da beklenmedik bir Lecce yenilgisi aldılar!

Uzun süredir sakat olan Kevin Macult ve Faouzi Ghoulam dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Lecce maçını cezası sebebiyle kaçıran Eljif Elmas, maç kadrosunda olacak.

Bu heyecan dolu İtalya Kupası'nın (Coppa Italia) ilk yarı final kapışmasına karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Cagliari ve Fiorentina'yı eleyerek adını yarı finale yazdıran Inter, o iki maçta da bizlere karşılıklı gol izletmişti.

- Perugia ve Lazio'yu kupa dışına iten Napoli ise, o iki maçta kalesini gole kapatmasıyla dikkat çekti.

- İki takım arasında oynanan son 2 maçta tam 9 gol izledik ancak, öncesindeki 4 maçta taraflar sadece 1'er gol bulabilmişti.

- Napoli, Gattuso yönetiminde 10 resmi maça çıktı. Hiç berabere kalmadı!

- Inter son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. (6 galibiyet - 4 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Inter galibiyeti!

Üyelerin %55'e yakını Milano ekibinin yarı final ilk maçını kazanacağını düşünüyor.

%12'lik kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Victor Moses'in Inter'deki ilk günü...