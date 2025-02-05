İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Roma maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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Roma ve Milan, İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Serie A'nın iki önemli kulübü bu sezon istenilenin uzağında kaldı. Her iki takım da yarı final biletini almak için sahada olacak. İşte Milan - Roma maçı canlı izleme bilgisi...

İTALYA KUPASI 2025 || ROMA-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan ve Roma, İtalya Kupası Çeyrek Final maçında bu akşam (5 Şubat) saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak takip edilebilecek.