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İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Roma maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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#Milan#Roma#İtalya Kupası
İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇI: Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta Milan - Roma maçı şifresiz mi, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 15:34

Milan ve Roma, İtalya Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da yarı finale ismini yazdırmak istiyor. Futbolseverler, bu heyecanlı müsabakanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Milan- Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Roma ve Milan, İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Serie A'nın iki önemli kulübü bu sezon istenilenin uzağında kaldı. Her iki takım da yarı final biletini almak için sahada olacak. İşte Milan - Roma maçı canlı izleme bilgisi...

İTALYA KUPASI 2025 || ROMA-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan ve Roma, İtalya Kupası Çeyrek Final maçında bu akşam (5 Şubat) saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak takip edilebilecek.

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#Milan#Roma#İtalya Kupası

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