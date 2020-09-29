İtalya, Koray Günter'i konuşuyor! Verona'da yine maça damgasını vurdu...

Koray Günter Verona'da maçın adamı seçildi! İtalya Serie A'ya 3-0'lık Roma galibiyetiyle başlayan ve bu hafta da Udinese'yi 1-0 ile geçen Hellas Verona'da, Koray Günter performasıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Udinese karşısında maçın futbolcusu seçilen 26 yaşındaki oyuncu Verona'nın galibiyetinde önemli bir rol üstlendi. Teknik direktör Ivan Juric'in vazgeçilmezi olan Koray Günter, geçtiğimiz sezon Serie A'yı 9. bitiren Verona'da istikrarlı bir performans ortaya koymuş ve Juric'in 3'lü defans formasyonunda kilit rol oynamıştı.

Öte yandan Roma'dan Verona'ya transfer olan milli oyuncumuz Mert Çetin ise 2 maçta gösterdiği performansla göz doldurdu.

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