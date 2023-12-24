İtalya, Kenan Yıldız'ı konuşuyor: 'O bir fenomen! Şimdiden Juventus tarihine geçti!'

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Frosinone ile Juventus, İtalya Ligi Serie A'nın 17. haftasında kozlarını paylaştı. Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız ve 81. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Frosinone'nin tek sayısı ise 51. dakikada Jaime Baez'den geldi.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 40'a yükseltti. Frosinone 19 puanda kaldı.

KENAN YILDIZ ŞOV!





Juventus formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 12. dakikada sol kanatta topla buluştu. 18 yaşındaki futbolcu, 3 rakibinin arasından çok şık bir şekilde sıyrıldı ve yakın köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı.

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Karşılaşmanın genelinde gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız, 55. dakikada yerini Dusan Vlahovic'e bıraktı.

Yıldız'ın ortaya koyduğu oyun, İtalyan basınından da büyük övgü topladı. İşte Kenan Yıldız için yazılanlar;

"JUVENTUS TARİHİNE GEÇTİ"

La Gazzetta dello Sport: "İlk 11'de çıktığı ilk maçta ağları sarsan Kenan Yıldız, gol atan en genç yabancı oyuncu olarak Juventus tarihine geçti."

"BİR JUVENTUS CEVHERİ"





TuttoMercatoWeb: "Kenan Yıldız, bir Juventus cevheri!"

"FENOMEN KENAN YILDIZ"

Tutto Sport: "Fenomen Kenan Yıldız! Juventus acı çekti ama kazanmasını bildi"

"KENAN YILDIZ, KEAN VE COMAN'I GERİDE BIRAKTI"

Corriere dello Sport: "Kenan Yıldız, Moise Kean ve Coman'ı geçerek Juventus adına gol atan en genç yabancı oyuncu oldu."

AYRILIK İDDİALARI VARDI

Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Kenan'ın şans bulamadığı için ayrılmayı düşündüğü yönünde haberler çıkmıştı.

Milli futbolcuyla Avrupa'nın dev kulüplerinin yakından ilgilendiği biliniyor.