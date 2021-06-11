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İtalya kadrosu 2021! İşte, İtalya EURO 2020 kadrosu içerisinde bulunan tüm oyuncular
İtalya kadrosu, EURO 2020 mücadelesi dolayısıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hem İtalya hem de farklı liglerde forma giyen oyunculardan oluşan 2021 İtalya kadrosu, Bonucci, Chellini gibi tecrübeli isimleri de içerisinde barındırıyor. İşte, EURO 2020 kapsamında UEFA'ya bildirilen İtalya 2021 kadrosu
İtalya kadrosu 2021 yılında oynanan EURO 2020 kapsamında merakla araştırılıyor. Peki, İtalya 2021 kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, EURO 2020 oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler
KALECİLER
|Oyuncu
|Yaş
|Oynadığı Maçlar
|Yediği Gol
|Salvatore Sirigu (1)
|34
|5
|1
|Gianluigi Donnarumma (21)
|22
|5
|2
|Alex Meret (26)
|24
|-
|-
DEFANS OYUNCULARI
|Oyuncu
|Yaş
|Oynadığı Maçlar
|Goller
|Giovanni Di Lorenzo (2)
|27
|2
|-
|Giorgio Chiellini (3)
|36
|-
|-
|Leonardo Spinazzola (4)
|28
|3
|-
|Emerson (13)
|26
|5
|-
|Francesco Acerbi (15)
|33
|-
|-
|Leonardo Bonucci (19)
|34
|10
|1
|Alessandro Bastoni (23)
|22
|-
|-
|Alessandro Florenzi (24)
|30
|4
|-
|Rafael Tolói (25)
|30
|-
|-
ORTA SAHA OYUNCULARI
|Oyuncu
|Yaş
|Oynadığı Maçlar
|Goller
|Manuel Locatelli (5)
|23
|-
|-
|Marco Verratti (6)
|28
|7
|2
|Gaetano Castrovilli (7)
|24
|-
|-
|Jorginho (8)
|29
|9
|3
|Matteo Pessina (12)
|24
|-
|-
|Federico Chiesa (14)
|23
|6
|1
|Bryan Cristante (16)
|26
|1
|-
|Nicolò Barella (18)
|24
|8
|3
|Federico Bernardeschi (20)
|27
|8
|2
FORVETLER
|Oyuncu
|Yaş
|Oynadığı Maçlar
|Goller
|Andrea Belotti (9)
|27
|7
|4
|Lorenzo Insigne (10)
|30
|4
|3
|Domenico Berardi (11)
|26
|-
|-
|Ciro Immobile (17)
|31
|4
|3
|Giacomo Raspadori (22)
|21
|-
|-