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Spor Arena
Haber Giriş: 11.06.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

İtalya kadrosu 2021! İşte, İtalya EURO 2020 kadrosu içerisinde bulunan tüm oyuncular

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İtalya kadrosu 2021! İşte, İtalya EURO 2020 kadrosu içerisinde bulunan tüm oyuncular

İtalya kadrosu, EURO 2020 mücadelesi dolayısıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hem İtalya hem de farklı liglerde forma giyen oyunculardan oluşan 2021 İtalya kadrosu, Bonucci, Chellini gibi tecrübeli isimleri de içerisinde barındırıyor. İşte, EURO 2020 kapsamında UEFA'ya bildirilen İtalya 2021 kadrosu

İtalya kadrosu 2021 yılında oynanan EURO 2020 kapsamında merakla araştırılıyor. Peki, İtalya 2021 kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, EURO 2020 oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler

KALECİLER

OyuncuYaşOynadığı MaçlarYediği Gol
 Salvatore Sirigu (1)3451
 Gianluigi Donnarumma (21)2252
Alex Meret (26)24--


DEFANS OYUNCULARI

OyuncuYaşOynadığı MaçlarGoller
 Giovanni Di Lorenzo (2)272-
 Giorgio Chiellini (3)36--
 Leonardo Spinazzola (4)283-
 Emerson (13)265-
 Francesco Acerbi (15)33--
 Leonardo Bonucci (19)34101
 Alessandro Bastoni (23)22--
 Alessandro Florenzi (24)304-
 Rafael Tolói (25)30--

ORTA SAHA OYUNCULARI

OyuncuYaşOynadığı MaçlarGoller
 Manuel Locatelli (5)23--
 Marco Verratti (6)2872
 Gaetano Castrovilli (7)24--
 Jorginho (8)2993
 Matteo Pessina (12)24--
 Federico Chiesa (14)2361
 Bryan Cristante (16)261-
 Nicolò Barella (18)2483
 Federico Bernardeschi (20)2782

FORVETLER

OyuncuYaşOynadığı MaçlarGoller
 Andrea Belotti (9)2774
 Lorenzo Insigne (10)3043
 Domenico Berardi (11)26--
 Ciro Immobile (17)3143
 Giacomo Raspadori (22)21--
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