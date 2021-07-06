İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020'de Yarı Final heyecanı!

İtalya İspanya maçı ile EURO 2020'de futbol heyecanı devam ediyor. İki takımın da kadrosunda bulunan en güçlü silahlarını sahaya süreceği mücadele, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İTALYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İtalya, İspanya ile karşılaşacak. 6 Temmuz Salı günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek finalinde Belçika ile oynanan maçta sol aşil tendonu kopan İtalyan milli oyuncu Leonardo Spinazzola, operasyon geçirdi.



İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'de başarılı performansıyla dikkati çeken oyuncularından Spinazzola, Belçika maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Finlandiya'da ameliyat edildi.



Spinazzola'nın kulübü Roma'dan yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun bugün Turku kentinde kulüp doktoru Massimo Manara gözetiminde Prof. Dr. Lasse Lempainen tarafından ameliyat edildiği ve operasyonun iyi geçtiği belirtildi. Oyuncunun iyileşme süresinin gelecek haftalarda netlik kazanacağı kaydedildi.



28 yaşındaki İtalyan futbolcu da Instagram hesabından ameliyat sonrası çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Operasyon mükemmel geçti. Bana göstermiş olduğunuz yakınlık için herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok fazlasınız. Şimdi geri sayım başladı. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.



Belçika maçının 80. dakikasında sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Spinazzola'nın ilk kontrollerinde aşil tendonunun koptuğu belirlenmiş ve yeşil sahalardan 6 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.



Spinazzola, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği A Grubu ilk maçının yanı sıra son 16 turunda Avusturya'yı uzatma bölümleri sonunda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada "Maçın en iyi oyuncusu" seçilmişti.