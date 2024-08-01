İtalya – Hollanda voleybol maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

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İtalya – Hollanda voleybol maçı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında ekranlara geliyor. Paris Yaz Olimpiyatları’nda voleybolda heyecan 31 Temmuz Çarşamba günü ve 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. 1 Ağustos Perşembe günü dikkat çeken karşılaşmalardan birisi de İtalya – Hollanda maçı oluyor.

İTALYA – HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda 1 Ağustos Perşembe günü İtalya – Hollanda arasında oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. İtalya – Hollanda voleybol maçı TRT spor ekranlarından yayınlanacak.

1 AĞUSTOS PERŞEMBE VOLEYBOL MAÇ PROGRAMI

10:00 TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ

14:00 BREZİLYA - JAPONYA

18:00 İTALYA - HOLLANDA

22:00 FRANSA - ÇİN