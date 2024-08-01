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İtalya – Hollanda voleybol maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

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#İtalya – Hollanda#İtalya – Hollanda Voleybol Maçı#Paris Olimpiyatları 2024
İtalya – Hollanda voleybol maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 13:59

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda voleybol maçları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Olimpiyatlarda üç grupta mücadeleler ekranlara geliyor. İtalya – Hollanda voleybol maçı da bugünün en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor. C Grubu’nda bugün İtalya ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Peki, İtalya – Hollanda voleybol maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

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İtalya – Hollanda voleybol maçı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında ekranlara geliyor. Paris Yaz Olimpiyatları’nda voleybolda heyecan 31 Temmuz Çarşamba günü ve 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. 1 Ağustos Perşembe günü dikkat çeken karşılaşmalardan birisi de İtalya – Hollanda maçı oluyor.

İTALYA – HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda 1 Ağustos Perşembe günü İtalya – Hollanda arasında oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. İtalya – Hollanda voleybol maçı TRT spor ekranlarından yayınlanacak.

1 AĞUSTOS PERŞEMBE VOLEYBOL MAÇ PROGRAMI

10:00 TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ

14:00 BREZİLYA - JAPONYA

18:00 İTALYA - HOLLANDA

22:00 FRANSA - ÇİN

 

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