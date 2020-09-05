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Motor Sporları
Haber Giriş: 05.09.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

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İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.18.887'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 94. pole pozisyonuna ulaştı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas 1.18.956'lık süresiyle ikinciliği, McLaren sürücüsü Carlos Sainz ise 1.19.695'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

REKOR KIRDI

Monza'da saatte ortalama 264 kilometre yapan Lewis Hamilton, Formula 1 tarihinin en hızlı tur rekorunu kırdı

İtalya Grand Prixsinde pole pozisyonu Hamiltonın

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