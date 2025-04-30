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İtalya Futbol Federasyonu'ndan Kenan Yıldız'a ceza!

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#Juventus#Kenan Yıldız#İtalya Serie A
İtalya Futbol Federasyonundan Kenan Yıldıza ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 10:26

İtalya Futbol Federasyonu, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a Monza maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

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İtalya Serie A'nın 34. haftasında sahasında Monza'yı 2-0 mağlup eden Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 45+3. dakikada rakibinin yüzüne dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

İKİ MAÇ CEZA ALDI!

İtalya Futbol Federasyonu, Kenan Yıldız'a iki maçtan men cezası verildiğini açıkladı.

Milli futbolcu, 35. haftada deplasmandaki Bologna ve 36. haftada da deplasmandaki Lazio maçlarında forma giyemeyecek.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Kenan Yıldız, 8 gol atıp 5 de asist üretti.

 

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#Juventus#Kenan Yıldız#İtalya Serie A

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