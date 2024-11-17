Haberin Devamı

İtalya Fransa maçı, Uluslar A Ligi Grup 2'de kritik bir öneme sahip olacak. 10 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Fransa, 13 puanla liderlik koltuğunda oturan İtalya'ya konuk olacak. Karşılaşmanın sonunda Fransa 3 gollü bir galibiyet elde ederse liderlik koltuğunda oturacak. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen İtalya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İTALYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Organizasyon: UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 Mücadelesi

Maç: İtalya - Fransa

Tarih: 17 Kasım 2024

Saat: 22:45 (TSİ)

Kanal: EXXEN

İtalya’nın Formu: İtalya, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Luciano Spalletti teknik direktörlüğünde genç oyuncuların performansı öne çıkıyor.

Fransa’nın Formu: Fransa ise son 5 maçta tek yenilgisini İtalya karşısında aldı. Didier Deschamps’ın öğrencileri, Kylian Mbappé ve Antoine Griezmann gibi yıldızlarla sahada fark yaratıyor.