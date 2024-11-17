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İtalya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#Fransa#Uluslar Ligi
İtalya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 17:39

İtalya - Fransa maçı ile futbolseverler heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Uluslararası arenada iki dev takımın kozlarını paylaşacağı karşılaşma, pek çok ülkede yakından takip edilecek. Daha önce 15 kez karşı karşıya gelen İtalya ve Fransa, bu mücadelelerden ikisini, final müsabakası kapsamında oynamıştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları.

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İtalya Fransa maçı, Uluslar A Ligi Grup 2'de kritik bir öneme sahip olacak. 10 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Fransa, 13 puanla liderlik koltuğunda oturan İtalya'ya konuk olacak. Karşılaşmanın sonunda Fransa 3 gollü bir galibiyet elde ederse liderlik koltuğunda oturacak. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen İtalya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İTALYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Organizasyon: UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 Mücadelesi
Maç: İtalya - Fransa
Tarih: 17 Kasım 2024
Saat: 22:45 (TSİ)
Kanal: EXXEN

İtalya’nın Formu: İtalya, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.  Luciano Spalletti teknik direktörlüğünde genç oyuncuların performansı öne çıkıyor.

Fransa’nın Formu: Fransa ise son 5 maçta tek yenilgisini İtalya karşısında aldı. Didier Deschamps’ın öğrencileri, Kylian Mbappé ve Antoine Griezmann gibi yıldızlarla sahada fark yaratıyor.

 

 

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#İtalya#Fransa#Uluslar Ligi

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