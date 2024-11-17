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İtalya Fransa maçı, Uluslar A Ligi Grup 2'de kritik bir öneme sahip olacak. 10 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Fransa, 13 puanla liderlik koltuğunda oturan İtalya'ya konuk olacak. Karşılaşmanın sonunda Fransa 3 gollü bir galibiyet elde ederse liderlik koltuğunda oturacak. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen İtalya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
İTALYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Organizasyon: UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 Mücadelesi
Maç: İtalya - Fransa
Tarih: 17 Kasım 2024
Saat: 22:45 (TSİ)
Kanal: EXXEN
İtalya’nın Formu: İtalya, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Luciano Spalletti teknik direktörlüğünde genç oyuncuların performansı öne çıkıyor.
Fransa’nın Formu: Fransa ise son 5 maçta tek yenilgisini İtalya karşısında aldı. Didier Deschamps’ın öğrencileri, Kylian Mbappé ve Antoine Griezmann gibi yıldızlarla sahada fark yaratıyor.