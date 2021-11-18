İtalya Dünya Kupası Elemeleri'nde Play-Off'a kaldı, Mario Balotelli topa girdi: 'Yürüyerek gelirim...'

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Adana Demirspor forması giyen forvet Mario Balotelli, İtalyan basınına bir röportaj verdi. 31 yaşındaki golcü, İtalya Milli Takımı'na dönmek için hazır olduğunu ve davet beklediğini söylerken, kardeşi Enock Barwuah Balotelli'nin milli takıma seçilmemesi nedeniyle Roberto Mancini'yi eleştirdi.

Kendisini Türkiye'de iyi hissettiğini söyleyen Balotelli, "Son 2.5 yıllık dönemin ardından kendimi iyi hissediyorum. Milli Takım'a dönmek için hazırım. Davet almak rüya gibi olurdu. Mart ayı için davet gelirse, Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek giderim. Şu an Milli Takım seviyesinde değilim ancak Mart'a kadar vaktim var. Çağrılmadığım için şikayet edeceğim bir durum yok. Seçilmekten uzakta değilim. Sadece çalışmam gerekiyor" dedi.

"MANCINI İLE İLİŞKİM MÜKEMMEL"

Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Balotelli, "Mancini ile her zaman mükemmel bir ilişkim oldu ve şu anda da mükemmel. Milli Takım'a dönmem için benden ne istediğini açıkça söyledi. Ben de bunları yapacağım. Roberto da Milli Takım için beni neden araması gerektiğini biliyor." diye konuştu.

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"ÇİN'DEN TEKLİF ALDIM..."

Marsilya'da oynarken Çin'den teklif aldığını ancak İtalya'ya döndüğünü söyleyen 31 yaşındaki forvet, "2.5 yıl önce Marsilya'dan sonra teorik olarak Çin'e gitmem gerekiyordu. Teklif de almıştım. Konuyu Mancini'yle görüştüm ve Çin'e gitmemin doğru olmayacağını söyledi. Ben de Brescia'yı seçtim. Nice'de ve Marsilya'da iyi dönemler geçirdim. Brescia'da sorunlar belliydi. Serie B'de Monza'ya gitmek iyi bir tercih değildi. Şu an olsa yapmazdım. Türkiye'ye gelmeden önce İtalya'dan da teklifler vardı ama reddettim" dedi.

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Mario Balotelli, "Adana Demirspor iyi bir takım. İyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz ve kötü bir takım değiliz" diye konuştu.

KARDEŞİ İSYAN ETTİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor forması giyen Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah ise yıldız futbolcunun Milli Takım'a seçilmemesine tepki gösterdi.

Notizie.com'a konuşan Barwuah, "Fransa gibi Benzema, Mbappe ve Giroud gibi alternatiflere sahip değiliz. Hücumda böyle bir seçeneğimiz yok. Bu nedenle Mario gibi bir futbolcu, kadro için görmezden gelinemez" dedi.

"SÖZ KONUSU MARIO OLUNCA..."

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Balotelli'nin saha dışında olanlar nedeniyle yargılandığını belirten kardeşi, "Mario'nun kadronun dışında bırakılmasına anlam veremiyorum. Forma giydiği takımlarda birçok rekor kırmamış olabilir ancak İtalya forması giyince bambaşka bir futbolcuya dönüşüyor. Mario söz konusu olunca insanlar onun sahada yaptıklarına değil, saha dışında olanlara bakıyor ve bu durum hayal kırıklığı yaratıyor. Milli Takım'ı çok seviyor ve kadroya çağrılan birçok oyuncudan daha çok gol atmasına rağmen 4 yıldır kadroda değil" diye konuştu.

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Tecrübeli forvetin gol isteyen takımlar için ideal olduğunu savunan Barwuah, "Mario asla Immobile ve Belotti'nin yaptıklarını yapamayacak, çok çalışkan bir oyuncu değil ancak başka özellikleri var ve bir anda gol atabiliyor. Gol atmak için mücadele eden bir takım için ideal olurdu" ifadelerini kullandı.