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İtalya, Cüneyt Çakır’ı konuşuyor!

#FUTBOL#Cüneyt Çakır#Şampiyonlar Ligi
İtalya, Cüneyt Çakır’ı konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Roma’nın uzatmalarda Porto’ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ağır faturası hakem Cüneyt Çakır’a kesildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Porto, sahasında Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı konuk etti.

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelenin faturası İtalya'da tecrübeli hakem Çakır'a kesildi.

İtalyan basını, Marega’nın 122’nci dakikada Schick’e faulüne penaltı kararı vermediği gibi bu hareketi "monitörden bile izlemeyen" Çakır’a öfke yağdırdı.

La Gazzetta dello Sport birinci sayfasında, "Roma ile alay edildi" başlığını kullandı.

Roma merkezli Corriere dello Sport ise, Roma’yı VAR’ın ve hakemin elettiğini öne sürerek büyük harflerle "UTANÇ" manşetiyle çıktı.

Gazetenin yazarlarından Edmondo Pinna, Çakır’ın bir felaket olduğunu, tüm faullerde hata yaptığını iddia etti.

Pinna, "Çakır’ın en kötü maçıydı. Deneyimli bir hakem ama İtalyanlar karşısında hep feci (Berlin’deki finalde Juventus’a yapılanı hatırlıyorum.) Schick’e yapılanı ekrandan gidip izlemeliydi, bunu biz değil, kurallar söylüyor" ifadeleriyle eleştirisini sürdürdü.

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#FUTBOL#Cüneyt Çakır#Şampiyonlar Ligi

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